Ngày 20-11, các trường trên địa bàn xã Khánh Sơn, gồm: Mầm non 1-6, Tiểu học Tô Hạp, THCS Tô Hạp và THPT Khánh Sơn tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Chương trình kỷ niệm tại các trường diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Văn nghệ chào mừng; ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam; biểu dương, khen thưởng các thầy, cô giáo và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Lãnh đạo xã Khánh Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non 1-6.

Dịp này, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các trường, thể hiện sự quan tâm và tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Đây cũng là nguồn động viên để đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.