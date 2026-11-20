Dự buổi tọa đàm có lãnh đạo các ban, sở, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; quá trình xây dựng, phát triển của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong. Từ những lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên được tổ chức ngày 1/7/1948 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhà trường từng bước trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh qua các thời kỳ cách mạng. Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động luôn nỗ lực, đoàn kết, giữ vững truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương.

Tháng 9/2025, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong được công nhận đạt chuẩn mức 1, hoàn thành 55/55 chỉ tiêu thuộc 6 nhóm tiêu chí, trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn. Từ năm 2021 đến nay, nhà trường tổ chức 149 lớp với 10.938 học viên; 24 đề tài khoa học cấp trường, 4 hội thảo khoa học cấp tỉnh, xuất bản 6 sách chuyên khảo và 17 kỳ Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030, nhà trường đạt chuẩn mức 2.

Nhân dịp này, lãnh đạo các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng, tri ân những đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường; lãnh đạo trường tri ân các giảng viên và nguyên lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ.

Cũng trong sáng 20/11, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phục Hòa tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phục Hòa cùng các đại biểu, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phục Hòa nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ chào mừng, ôn lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phục Hòa được thành lập mới từ ngày 1/6/2026, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2026. Hiện nay, nhà trường có 27 lớp với 1.009 học sinh, trong đó, cấp tiểu học có 14 lớp với 488 học sinh; THCS có 13 lớp với 521 học sinh; 490 học sinh nội trú và 519 học sinh bán trú. Công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh được quan tâm, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần bình quân hằng tháng đạt trên 95%, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đều đạt chuẩn trình độ đào tạo; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy từng bước được đẩy mạnh.

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo phường Thục Phán cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường qua các thời kỳ.

Lãnh đạo phường Thục Phán chúc mừng Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng tại chương trình.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng có 45 cán bộ, giảng viên, với hơn 460 sinh viên theo học ngành giáo dục mầm non và tiếng Trung. Trong năm học 2025 - 2026, gần 95% sinh viên đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tặng hoa tri ân các nhà giáo nguyên là lãnh đạo trường qua các thời kỳ; thừa ủy quyền trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 - 2026; Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Tập thể tiên tiến, Lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân của nhà trường có thành tích trong công tác giáo dục. Nhà trường khen thưởng các tập thể lớp và sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi, Sinh viên xuất sắc năm học 2025 - 2026.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các đại biểu cùng giáo viên, học sinh nhà trường ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo; khen thưởng 3 tập thể, 21 cá nhân là giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong các hội thi, hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Trải qua 67 năm xây dựng phát triển, các thầy cô với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đã tích cực, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và khoa học giáo dục hiện đại, góp phần quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi của địa phương. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trên 94% học sinh lớp 12 đỗ các trường đại học; nhiều học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp tỉnh các môn văn hóa và các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Trường Trung cấp Nghề Cao Bằng tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ, nhà giáo, viên chức và người lao động nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ nhà giáo trong công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cho địa phương.

Các đại biểu, doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Trường Trung cấp Nghề Cao Bằng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Hiện, Trường Trung cấp Nghề có gần 1.000 học sinh đang học tập, đào tạo các ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, kỹ thuật, nông nghiệp và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhà trường phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức thực hành, thực tập, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tiếp cận môi trường lao động thực tế.

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng nhà trường; Công ty TNHH Minh Trí Hà Nội trao học bổng cho 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập.