Các trường học tăng cường giữ ấm, bảo vệ sức khỏe trẻ khi trời lạnh

Giáo viên Trường Mầm non Thạch Hà (xã Thạch Hà) chủ động che chắn hành lang, hạn chế gió lùa vào khu vực lớp học.

Không khí lạnh tràn về khiến Hà Tĩnh chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm. Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 15-17 độ C, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Thời tiết lạnh, ẩm khiến trẻ mầm non - lứa tuổi có sức đề kháng còn hạn chế dễ mắc các bệnh đường hô hấp.

Ngay từ đầu mùa lạnh, Trường Mầm non Thạch Hà (xã Thạch Hà) đã chủ động rà soát cơ sở vật chất, triển khai các giải pháp giữ ấm và phòng bệnh cho trẻ. Các lớp học được trải thảm xốp, che chắn gió lùa; chăn, đệm, bình nước nóng được chuẩn bị chu đáo. Nhà trường cũng thường xuyên vệ sinh, lau khô sàn nhà, đồ dùng, đồ chơi, bảo đảm không gian học tập, sinh hoạt luôn sạch sẽ, khô ráo, đủ ấm nhưng vẫn thông thoáng.

Cô Phạm Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Hà cho biết, nhà trường phân công trách nhiệm cụ thể đến từng bộ phận, nhóm lớp, với mục tiêu bảo đảm sức khỏe và an toàn cho trẻ. Giáo viên duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, theo dõi sát biểu hiện sức khỏe để phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường. Mọi hoạt động từ ăn, ngủ, vệ sinh đến học tập, vui chơi đều được quan tâm, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm trẻ được chăm sóc chu đáo, an toàn và không bị gián đoạn sinh hoạt khi thời tiết chuyển lạnh”.

Nước ấm được chuẩn bị đầy đủ để trẻ sử dụng tại trường Mầm non Thạch Hà.

Với quy mô 1.385 trẻ tại trường chính, 2 phân hiệu và 2 điểm trường, Trường Mầm non Can Lộc (xã Can Lộc) đặc biệt chú trọng tổ chức đồng bộ các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe trẻ trong mùa lạnh, bảo đảm các điều kiện chăm sóc thống nhất ở tất cả các điểm trường.

Các bạn nhỏ Trường Mầm non Can Lộc (xã Can Lộc) vận động nhẹ nhàng trong lớp để làm ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh.

Nhà trường chú trọng giữ ấm không gian sinh hoạt, vệ sinh trường lớp và theo dõi sức khỏe trẻ. Các hoạt động ngoài trời được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thời tiết. Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Can Lộc chia sẻ: “Với số lượng trẻ đông và các điểm trường phân bố ở nhiều địa bàn, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra để bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng được thực hiện thống nhất. Những biểu hiện như ho, sốt, sổ mũi cần được phát hiện sớm, thông tin kịp thời đến gia đình để có biện pháp phối hợp chăm sóc”.

Hiện các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng sức đề kháng, bảo vệ trẻ khi thời tiết chuyển lạnh.

Bữa ăn bán trú được chú trọng thực phẩm giàu đạm nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ.

Trường Tiểu học Hương Sen (phường Thành Sen) chú trọng bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú, cung cấp những suất ăn nóng, đủ dinh dưỡng cho học sinh trong những ngày trời chuyển lạnh.

Dinh dưỡng được xác định là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ nâng cao sức đề kháng. Tại Trường Tiểu học Hương Sen (phường Thành Sen), thực đơn bán trú được điều chỉnh phù hợp với thời tiết, bảo đảm cân đối các nhóm chất. Nhà trường ưu tiên các món ăn nóng, mềm, dễ tiêu hóa; thực hiện nghiêm quy trình ăn chín, uống ấm.

Thầy Nguyễn Trường Thư – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Sen thông tin: Để mỗi bữa ăn bán trú thực sự trở thành nguồn dinh dưỡng an toàn, chất lượng cho học sinh, nhà trường đặc biệt chú trọng kiểm soát chất lượng thực phẩm. Trong những ngày trời chuyển lạnh, những suất ăn nóng sốt không chỉ giúp học sinh ngon miệng mà còn góp phần bảo đảm sức khỏe, duy trì năng lượng cho một ngày học tập.

Phòng ngủ được chuẩn bị đầy đủ chăn, đệm, bảo đảm giữ ấm cho trẻ trong giờ nghỉ trưa.

Bên cạnh nỗ lực của nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình cũng là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe trẻ trong mùa lạnh. Thông qua các nhóm liên lạc và trao đổi trực tiếp, giáo viên thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị trang phục đủ ấm, giữ khô ráo quần áo, giày dép cho trẻ.

Các hoạt động sinh hoạt trong lớp được tổ chức phù hợp với điều kiện thời tiết.

Chị Phạm Thảo Ly - phụ huynh học sinh (xã Mai Hoa) chia sẻ: “Gia đình tôi có hai con nhỏ nên mỗi khi thời tiết chuyển rét đột ngột, tôi rất lo các cháu bị cảm lạnh. Những ngày này, ngoài việc chăm sóc con ở nhà, tôi cũng thường xuyên trao đổi với giáo viên để nắm tình hình ăn, ngủ, sức khỏe của trẻ ở lớp. Biết nhà trường quan tâm giữ ấm, điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp với thời tiết, phụ huynh chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần tiêm vắc-xin cúm định kỳ hằng năm cho trẻ từ đủ 6 tháng tuổi; duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, mũi họng đúng cách. Trẻ cần được đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh; môi trường sống, đồ chơi và vật dụng sinh hoạt phải được vệ sinh thường xuyên. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng đầy đủ, giấc ngủ và vận động hợp lý góp phần nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, phụ huynh không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của bác sĩ.