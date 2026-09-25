Các trường học tại xã Đồng Tiến khẩn trương dọn vệ sinh môi trường

Thời điểm sáng 25/9, nước ở sân Trường THCS Đồng Tiến cơ bản đã rút.

Giáo viên Trường THCS Đồng Tiến khẩn trương quét dọn sân trường sau khi nước rút.

Nước rút đến đâu, các trường mầm non, tiểu học và THCS Đồng Tiến huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên khẩn trương dọn vệ sinh môi trường đến đấy.

Nước mưa cuốn theo một lượng lớn bùn đất vào các trường học. Xã Đồng Tiến đã tăng cường máy múc bùn đất tại khuôn viên các nhà trường.

Nước ngấm khiến nền 10 phòng học tại Trường THCS Đồng Tiến bị bong tróc, nứt gãy.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với xã Đồng Tiến khẩn trương bơm kiệt nước tại các trường mầm non, tiểu học và THCS Đồng Tiến, phấn đấu hoàn thành tiến độ đề ra.

Các nhà trường tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, tiêu độc khử trùng, đảm bảo đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.