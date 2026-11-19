Ngày 19-11, các trường học trên địa bàn xã Thuận Bắc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) kết hợp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Trường Mầm non Thuận Bắc tổ chức hoạt động kéo co cho thiếu nhi.

Cụ thể, tại Trường Mầm non Thuận Bắc diễn ra hoạt động kéo co cho thiếu nhi. Tại Trường Tiểu học Thuận Bắc, nhà trường tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề: Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, bạo lực học đường; thi kể chuyện theo sách giáo khoa; thi nét đẹp áo dài Việt Nam; văn nghệ, bóng chuyền nữ. Trường cũng tổ chức hoạt động nghe cựu chiến binh nói chuyện lịch sử địa phương, nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh, xây dựng quê hương và sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Thuận Bắc trang trí giỏ hoa “Sắc hoa tri ân”.

Với chủ đề “Tôn sư trọng đạo - Tri ân thầy cô”, Trường THCS Thuận Bắc tổ chức thi trang trí giỏ hoa “Sắc hoa tri ân” do các học sinh làm, thể hiện hình ảnh những thế hệ học sinh được thầy cô chăm sóc, uốn nắn, lớn lên và trưởng thành từ mái trường, đồng thời tôn vinh công lao giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách và tri thức cho học sinh. Nhà trường cũng tổ chức chương trình văn nghệ ca, hát, múa… tạo bầu không khí rộn ràng.

Học sinh Trường Tiểu học Thuận Bắc thi vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường.

Các hoạt động nhằm mang đến không khí vui tươi, phấn khởi sau những giờ học trên lớp, giúp các em phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa sôi nổi, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường.