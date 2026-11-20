Sáng 20-11, các trường học trên địa bàn xã Nam Cam Ranh, gồm: Trường Mầm non Nam Cam Ranh, Trường Tiểu học Nam Cam Ranh, Trường Tiểu học và THCS Nam Cam Ranh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cam Ranh tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Các đại biểu cùng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.

Lãnh đạo xã Nam Cam Ranh tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Nam Cam Ranh.

Chương trình kỷ niệm còn có các tiết mục văn nghệ, tri ân thầy cô, trao thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động sáng tạo video với chủ đề “Đại sứ an toàn số học đường”, vẽ tranh, tham gia các sân chơi dành cho học sinh.

Một tiết mục văn nghệ do các giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nam Cam Ranh biểu diễn.

Dịp này, lãnh đạo xã Nam Cam Ranh tặng hoa chúc mừng đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-10.