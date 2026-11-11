Các trường học nâng cao tuyên truyền phòng bệnh cúm A

Cảnh giác với những biến chứng của bệnh cúm A

Trước những cảnh giác về biến chứng nguy hiểm của bệnh cúm A đang có xu hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa, để chủ động phòng ngừa lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe, nhiều nhà trường đã nâng cao công tác tuyên truyền tới học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh cùng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh.

Poster tuyên truyền tại trường THCS Ngô Quyền - Hải Phòng.

Tại trường THCS Ngô Quyền - Hải Phòng, nhà trường đã gửi thông tin ngay từ đầu tháng 10/2026 về cách thức chủ động phòng chống cúm An trong nhà trường. Theo đó, các biện pháp như: Đeo khẩu trang khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi hoặc trong thời gian dịch bệnh; Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; không khạc nhổ bừa bãi; Bảo quản vệ sinh đồ dùng cá nhân và nhiều biện pháp phòng bệnh đã được tuyên truyền tới học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường còn chủ động lên các kế hoạch, tăng cường vệ sinh, thông thoáng phòng học, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và theo dõi sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Những dấu hiệu cảnh báo trẻ nhỏ mắc cúm A chuyển nặng Cha mẹ cần đặc biệt chú ý và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện một trong những dấu hiệu sau: Trẻ thở nhanh, thở khó, thở rút lõm lồng ngực, tím môi hoặc đầu ngón tay.

Trẻ li bì, khó đánh thức, co giật hoặc mất ý thức.

Trẻ không uống được, bỏ bú, nôn liên tục hoặc có dấu hiệu mất nước.

Trẻ sốt cao kéo dài, tình trạng bệnh không cải thiện hoặc có biểu hiện nặng lên.

Trẻ đau ngực, tim đập nhanh bất thường, mệt lả.

Trẻ đã có dấu hiệu hồi phục nhưng đột ngột sốt trở lại, ho nặng hơn hoặc khó thở. Đặc biệt, nếu trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái, co giật hoặc rối loạn ý thức, cần gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến bệnh viện ngay, không chờ theo dõi thêm tại nhà. (Nguồn: CDC Hải Phòng). Theo bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, các trẻ lớn hơn và người lớn cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện một trong các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm sau đây: ❗ Khó thở, thở nhanh hoặc đau tức ngực. ❗ Lơ mơ, rối loạn ý thức hoặc co giật. ❗ Tím tái môi, đầu chi. ❗ Dấu hiệu mất nước nghiêm trọng. ❗ Tình trạng bệnh diễn biến nặng lên bất thường.

Còn tại trường TH và THCS Chu Văn An, Hà Nội, nhà trường thông qua các thầy cô giáo chủ nhiệm đã có những thông điệp tuyên truyền phòng dịch cúm A

gửi tới các bậc phụ huynh và đông đảo học sinh các cấp của nhà trường.

Poster tuyên truyền được gửi trong các lớp của Trường TH và THCS Chu Văn An, Hà Nội.

Các biểu hiện của bệnh cúm A thường xuất hiện nhiều vào mùa Đông - Xuân, đây là thời điểm giao mùa và cơ thể nhiều học sinh (đặc biệt là các bạn có thể trạng yếu) sẽ không đáp ứng được các thay đổi của thời tiết.

Vì vậy, việc chủ động tăng cường các biện pháp phòng bệnh, nâng cao sức đề kháng cho học sinh là điều quan trọng, cần được các trường học chú ý.

Việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh cúm A tại các trường, các lớp không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ lây lan trong môi trường học đường mà còn giúp hình thành ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.

Mong rằng, mỗi thầy cô giáo, mỗi bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, duy trì thói quen vệ sinh cá nhân, giữ gìn môi trường học tập sạch sẽ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh đúng cách. Bảo vệ sức khỏe bản thân cũng chính là bảo vệ gia đình, nhà trường và những người xung quanh.