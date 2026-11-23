Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Chương trình điểm cấp thành phố diễn ra tại Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp trải nghiệm, khám phá di sản, nghệ thuật truyền thống và những giá trị văn hóa của Thủ đô, đất nước.

Hoạt động được triển khai đồng bộ tại các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các trường ở phường, xã. Căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục chủ động thiết kế sáu không gian trải nghiệm, gồm: Văn hóa Việt Nam; Thăng Long - Hà Nội; di sản văn hóa; nghệ thuật truyền thống; làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa; văn hóa học đường.

Thông qua các hoạt động, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu nét đẹp văn hóa dân tộc, lịch sử địa phương, phong tục, tập quán và nghệ thuật truyền thống.

Học sinh khám phá các nghề thủ công truyền thống. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình cấp thành phố, học sinh được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa phong phú như làm “Sứ giả Văn hóa”, trình diễn thời trang “Sắc màu Văn hóa” với trang phục truyền thống, biểu diễn võ cổ truyền kết hợp nhảy hiện đại.

Các em còn có dịp trải nghiệm trò chơi dân gian, tìm hiểu ẩm thực, thực hành in tranh sáng tạo, giao lưu múa sạp và khám phá các nghề thủ công truyền thống; tìm hiểu lịch sử, di sản văn hóa…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần được duy trì thường xuyên trong nhà trường chứ không không chỉ diễn ra trong một ngày. Các nhà trường cần tăng cường giáo dục di sản, phối hợp với bảo tàng, di tích, nghệ nhân và cộng đồng địa phương, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp khám phá, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Hà Nội có hệ thống di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề, lễ hội và nhiều loại hình nghệ thuật phong phú. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để các nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục trực quan, gắn kiến thức với trải nghiệm. Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô khuyến khích giáo viên lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với lứa tuổi, cấp học, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của học sinh. Qua các hoạt động này, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được tham gia sáng tạo, gìn giữ và giới thiệu nét đẹp văn hóa địa phương, đất nước.

Thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, nghệ nhân và các thiết chế văn hóa, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng tới đưa giáo dục văn hóa, di sản trở thành hoạt động thường xuyên.

Một số hình ảnh tại chương trình: