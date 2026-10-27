Các trường đại học sớm công bố phương án tuyển sinh 2027

Thêm ngành mới, điều chỉnh phương án tuyển sinh

Sau khi rà soát lại các ngành học để điều chỉnh theo danh mục ngành đào tạo theo Thông tư 74 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Trường Đại học Công nghệ TPHCM đã công bố dự kiến kế hoạch tuyển sinh đại học 2027 với 97 ngành/chương trình đào tạo theo 3 phương thức xét tuyển.

So với năm 2026, trường thêm 33 ngành/chương trình đào tạo. Các chương trình đào tạo mới như: Công nghệ marketing, Quản trị doanh số, Luật và công nghệ số, Công nghệ quảng cáo số, Thiết kế game, Tâm lý tổ chức - nhân sự, Kỹ thuật robot, Công nghệ vi mạch bán dẫn, BIM và trí tuệ nhân tạo... Các ngành mới dự kiến như: Răng - hàm - mặt, Y học cổ truyền, Kỹ thuật phục hồi chức năng...

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học.

Năm 2027, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng, xét điểm ba môn thi tốt nghiệp, xét kết quả bài thi đánh giá.

Như vậy, so với năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến bỏ xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước. Thay vào đó, thí sinh sẽ sử dụng điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển theo phương thức độc lập.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trường sẽ quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc quy đổi thành điểm cộng trong xét tuyển.

Ngoài chứng chỉ tiếng Anh, nhà trường chấp nhận thêm các chứng chỉ ngoại ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Pháp. Mức điểm quy đổi đối với từng loại chứng chỉ cũng như mức điểm thưởng cụ thể sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh dự kiến ban hành vào tháng 12/2026.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã thông tin về kế hoạch tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2027.

Theo đó, trường mở rộng điểm thi tại 11 tỉnh, thành phố, gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, kỳ thi năm 2027 có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi với 3 đợt thi. Cụ thể, đợt 1 diễn ra ngày 16-17/1/2027, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 5-15/12/2026. Đợt 2 diễn ra ngày 20-21/3/2027, thời gian đăng ký từ ngày 5-15/2/2027. Đợt 3 diễn ra ngày 22-23/5/2027, thí sinh đăng ký từ ngày 5-15/4/2027.

Cơ sở đào tạo đẩy sớm lịch công bố phương án tuyển sinh

Bộ GDĐT dự kiến công bố Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng sửa đổi, bổ sung năm 2027 vào tháng 11/2026 tới đây.

Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh trước ngày 31/12, sớm hơn 2,5 tháng so với năm ngoái.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các sở GDĐT sẽ triển khai rà soát, cập nhật danh mục khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên trong tháng 3/2027.

Chậm nhất ngày 30/4/2027, Bộ GDĐT phối hợp cùng Bộ Công an và các địa phương hoàn thành việc rà soát, thử nghiệm đăng ký nguyện vọng trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến trước 17 giờ ngày 6/6/2027, thí sinh cùng các sở GDĐT và điểm tiếp nhận hoàn thành việc rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng, không giới hạn số lần trên hệ thống từ 9 giờ ngày 1/7 đến 16h30 ngày 13/7/2027. Lệ phí xét tuyển trực tuyến nộp từ ngày 14/7 đến 17h ngày 20/7/2027.

Với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật, Bộ sẽ công bố điểm sàn trước ngày 9/7/2027.

Các trường điều chỉnh và công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và website của trường trước 17h ngày 10/7/2027.

Quy trình xử lý nguyện vọng diễn ra từ ngày 6/8/2027 đến 17h ngày 10/8/2027. Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đợt 1 trước 17h ngày 12/8/2027.