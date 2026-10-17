Các trường đại học phải kiểm soát lạm phát điểm số, siết chất lượng đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Các trường đại học phải kiểm soát chất lượng đào tạo, bảo đảm việc đánh giá kết quả học tập phản ánh đúng năng lực người học (Ảnh minh hoạ).

Trong năm học này, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo vận hành thực chất hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; công khai kế hoạch cải tiến sau tự đánh giá, kiểm định, xác định rõ người phụ trách, thời hạn và minh chứng hoàn thành.

Các trường phải rà soát quy định về kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp; phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập và xếp loại tốt nghiệp theo ngành, khóa học, hình thức đào tạo. Kết quả cần được đối chiếu với chuẩn đầu ra và phản hồi của doanh nghiệp nhằm phát hiện, kiểm tra, xử lý tình trạng lạm phát điểm số.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các trường không áp đặt tỷ lệ điểm số hoặc tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc; không hạ chuẩn để tăng thành tích. Các cơ sở đào tạo phải kiểm tra mẫu bài thi, đồ án, luận văn và minh chứng đánh giá; xử lý sai phạm theo đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi người học.

Bộ yêu cầu hoàn thành báo cáo về kiểm soát lạm phát điểm số và kết quả cải tiến trước khi kết thúc năm học.

Bên cạnh đó, các trường phải hậu kiểm công tác tuyển sinh, đánh giá chuẩn đầu ra, cấp văn bằng, điều kiện đội ngũ, địa điểm đào tạo và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Quy định về AI cần làm rõ phạm vi được phép sử dụng, nghĩa vụ khai báo, cách xác minh đóng góp thực chất của người học và biện pháp xử lý gian lận học thuật.

Các cơ sở đào tạo cũng phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê giáo dục trên hệ thống HEMIS, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và được gửi đúng thời hạn.

Về tuyển sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát, quyết định phương án tuyển sinh năm 2027 theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm công bằng, độ tin cậy giữa các phương thức.

Công tác xét tuyển cần ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức, kiểm soát chất lượng đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra. Chỉ tiêu tuyển sinh phải căn cứ vào năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực.

Các trường cũng phải đối chiếu kết quả học tập giữa các nhóm thí sinh trúng tuyển để có cơ sở điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Đối với các cơ sở đào tạo ngành giáo viên, Bộ yêu cầu chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố; đồng thời đề xuất cơ quan quản lý trực tiếp giao nhiệm vụ đào tạo, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thường xuyên tự rà soát và chịu trách nhiệm về hoạt động đào tạo, tuyển sinh. Các cơ sở phải chấm dứt đào tạo, tuyển sinh đối với ngành hoặc chương trình không duy trì được yêu cầu bảo đảm chất lượng; rà soát cơ cấu ngành, điều chỉnh quy mô đối với những ngành có nhu cầu thấp hoặc hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, các trường cần thiết lập đầu mối hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, việc làm; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hiệp hội và cựu sinh viên. Dữ liệu về việc làm phù hợp, thu nhập và quá trình phát triển nghề nghiệp phải được thu thập, kiểm chứng theo từng khóa học, ngành và trình độ đào tạo.