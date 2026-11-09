Các trường đại học ngành Công Thương tăng đãi ngộ thu hút nhân tài

Mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng thu hút giáo sư, tiến sĩ

Chính sách hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng để thu hút giáo sư vừa được Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố là một trong những mức đãi ngộ đáng chú ý tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương. Cùng với Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Sao Đỏ và Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh cũng triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm thu hút giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao.

Theo Đề án thu hút giảng viên, chuyên gia trình độ cao giai đoạn 2026-2030 được ký ban hành ngày 30/10/2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội quy định mức hỗ trợ cơ bản một lần dành cho tiến sĩ là 200 triệu đồng, phó giáo sư 300 triệu đồng và giáo sư 500 triệu đồng. Nếu đáp ứng các điều kiện về thành tích, tổng mức hỗ trợ tối đa có thể lên tới 500 triệu đồng đối với tiến sĩ, 700 triệu đồng đối với phó giáo sư và 1 tỷ đồng đối với giáo sư.

PGS.TS Kiều Xuân Thực, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt trao đổi với các nhà khoa học trẻ.

PGS.TS Kiều Xuân Thực, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhấn mạnh: “Đội ngũ nhà khoa học trẻ là lực lượng nòng cốt trong đổi mới sáng tạo, có vai trò quan trọng đối với mục tiêu phát triển của nhà trường. Vì vậy, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tạo điều kiện để các nhà khoa học kết nối, đề xuất ý tưởng mới và phát huy lợi thế đào tạo, nghiên cứu đa lĩnh vực”.

Được biết, tính đến ngày 31/10/2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội có 1.056 giảng viên cơ hữu, gần 50% có trình độ tiến sĩ và 172 giảng viên đang là nghiên cứu sinh. Nhà trường đặt mục tiêu nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên trên 60% vào năm 2030.

Trong khi đó, Trường Đại học Sao Đỏ công bố mức hỗ trợ thu hút một lần 550 triệu đồng đối với giáo sư, 450 triệu đồng đối với phó giáo sư và 350 triệu đồng đối với tiến sĩ.

Trường Đại học Sao Đỏ đẩy mạnh thu hút giảng viên trình độ cao ở 21 ngành đào tạo.

Nhà trường tuyển dụng giảng viên trình độ cao ở 21 ngành đào tạo, trong đó có nhiều lĩnh vực gắn với sản xuất công nghiệp như cơ khí, ô tô, điện - điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, cơ điện tử, dệt may và logistics.

Ngoài khoản hỗ trợ thu hút, giảng viên được hưởng tiền lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm và các chế độ theo quy định. Người trúng tuyển sẽ làm việc tại trụ sở chính ở Hải Phòng hoặc phân hiệu tại Hà Nội.

Theo đại diện Trường Đại học Sao Đỏ, việc triển khai chính sách hỗ trợ thu hút giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhất là ở các ngành kỹ thuật, công nghệ. “Nhà trường mong muốn thu hút những giảng viên có chuyên môn sâu, kinh nghiệm nghiên cứu và khả năng gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất. Bên cạnh chính sách hỗ trợ tài chính, chúng tôi cũng quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên phát huy năng lực, đóng góp lâu dài cho sự phát triển của nhà trường”, đại diện Trường Đại học Sao Đỏ chia sẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, các chính sách đãi ngộ đã giúp trường phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao. Tại Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, giáo sư được hỗ trợ 200 triệu đồng, phó giáo sư 150 triệu đồng ngay khi về trường. Nhà trường đồng thời bố trí điều kiện làm việc, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Những chính sách trên cho thấy các trường đại học thuộc Bộ Công Thương đang chủ động hơn trong tuyển dụng giảng viên có học hàm, học vị cao. Tuy nhiên, mức hỗ trợ tài chính mới là một phần trong bài toán phát triển đội ngũ, nhất là khi hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng đòi hỏi nguồn lực và sự hợp tác chuyên sâu.

Giữ chân nhà khoa học bằng điều kiện nghiên cứu thực chất

Bên cạnh khoản hỗ trợ khi tuyển dụng, các trường đang chú trọng tạo điều kiện để giáo sư, tiến sĩ có thời gian nghiên cứu, tiếp cận trang thiết bị và triển khai những đề tài có khả năng ứng dụng.

Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, ông Trịnh Trọng Chưởng, Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cho biết, nhóm 69 nhà khoa học trẻ của nhà trường có 1.119 bài báo khoa học, trong đó 581 bài thuộc hệ thống Scopus/WoS và 338 bài thuộc nhóm Q1-Q2. Đội ngũ này cũng tham gia 190 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ghi nhận 30 lượt sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, nhà trường cũng chỉ ra những hạn chế về năng lực chủ trì nhiệm vụ, hợp tác liên ngành và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Ông Phan Đăng Hưng, Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự, Đại học Công nghiệp Hà Nội trình bày định hướng phát triển đội ngũ giảng viên trong thời gian tới.

Từ thực tế này, PGS.TS Kiều Xuân Thực yêu cầu các đơn vị tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, cơ chế tài chính và sử dụng chung cơ sở vật chất. “Hoạt động khoa học cần chuyển từ nghiên cứu đơn lẻ sang phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường hợp tác liên ngành, gắn công bố quốc tế với đăng ký sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả”, PGS.TS Kiều Xuân Thực cho hay.

Tại Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, chính sách giữ chân nhân tài được thể hiện qua việc giảm định mức giờ giảng đối với giáo sư, phó giáo sư, giúp đội ngũ này tập trung công bố quốc tế, hướng dẫn nghiên cứu sinh và chủ trì các đề tài lớn.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn cho biết, ngoài hỗ trợ tài chính, nhà trường còn áp dụng cơ chế hợp đồng khoán đối với chuyên gia trong và ngoài nước. Theo đó, giáo sư, phó giáo sư được hỗ trợ vé máy bay, bố trí lưu trú, sử dụng phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất; đồng thời được trả thù lao cho hoạt động giảng dạy và các sản phẩm nghiên cứu.

Những điều kiện này có ý nghĩa đối với việc thu hút các chuyên gia có khả năng tham gia nghiên cứu chuyên sâu, hướng dẫn đội ngũ trẻ và hợp tác chuyển giao công nghệ.

Việc các trường đại học thuộc Bộ Công Thương tăng mức đãi ngộ cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trình độ cao. Song, bên cạnh thu hút được người giỏi, điều quan trọng là tạo điều kiện để họ gắn bó, phát huy năng lực nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.