Các trường đại học miền Đông Nam Bộ tăng cường kết nối trong ứng dụng AI

Ông Phan Hữu Tiếp, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Trường Đại học Lạc Hồng trình bày chuyên đề tại tọa đàm. Ảnh: NTCC.

Ngày 27/10, tại Trường Đại học Lạc Hồng (TP Đồng Nai), Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng miền Đông Nam Bộ tổ chức tọa đàm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản trị, nhằm tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số.

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và đại diện các cơ sở giáo dục thành viên.

Tại tọa đàm, các chuyên gia trao đổi về khả năng ứng dụng AI trong đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác thông tin, quản lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của từng cơ sở giáo dục, gắn với nền tảng dữ liệu và khả năng tích hợp vào hoạt động chuyên môn.

TS. Lê Nguyễn Quốc Khang, Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Mở TPHCM tại Đồng Nai nêu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: NTCC.

Ông Phạm Ngọc Lan, Trưởng ban Công tác hội viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục trong bối cảnh công nghệ số tác động mạnh mẽ đến giáo dục đại học.

Theo ông, việc chia sẻ kinh nghiệm giúp các trường nhận diện những khó khăn tương đồng, lựa chọn giải pháp phù hợp, hạn chế tình trạng triển khai công nghệ riêng lẻ, thiếu kết nối.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Phan Hữu Tiếp, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Trường Đại học Lạc Hồng, trình bày chuyên đề “Công nghệ và ứng dụng công nghệ AI”, chia sẻ các nội dung liên quan đến ứng dụng AI trong khai thác thông tin, quản lý dữ liệu và hỗ trợ hoạt động đào tạo.

PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: NTCC.

PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết nhà trường đã xây dựng hệ thống dữ liệu nội bộ từ nhiều năm qua.

Trên nền tảng đó, trường chú trọng phát triển ứng dụng AI theo chiều sâu, gắn với yêu cầu quản trị và đào tạo; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao giải pháp cho các cơ sở giáo dục khác.

Riêng trong lĩnh vực chuẩn đầu ra, Trường Đại học Lạc Hồng đã chuyển giao cho 8 trường đại học trên cả nước.

Đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: NTCC.

Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng miền Đông Nam Bộ được Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thành lập năm 2021. Thông qua các buổi tọa đàm trực tiếp và trực tuyến, Câu lạc bộ tạo diễn đàn để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm quản trị, đào tạo và những vấn đề chung của giáo dục đại học, cao đẳng.

Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng miền Đông Nam Bộ. Ảnh: NTCC.

Các ý kiến thực tiễn được tổng hợp làm cơ sở kiến nghị với Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan có thẩm quyền. Dịp này, Hiệp hội công bố quyết định kiện toàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.