Các trường đại học hàng hải hàng đầu châu Á tham gia diễn đàn tại Việt Nam

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ngày 12/11, tại Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc tổ chức Hội nghị lần thứ 24 Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Thủy sản châu Á (AMFUF) 2026 với sự tham dự của các trường đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực hàng hải và đại dương. Diễn đàn diễn ra từ ngày 12-14/11.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây là định hướng chiến lược quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, phát triển kinh tế biển hiện đại, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của kinh tế biển.

Theo ông Nguyễn Xuân Sang, xây dựng một quốc gia biển mạnh không chỉ dựa trên tiềm năng tài nguyên, vị trí địa lý hay hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, mà quan trọng hơn là năng lực làm chủ khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Đó là những thế hệ kỹ sư, thuyền viên, chuyên gia và nhà quản lý có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận, ứng dụng và phát triển những công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của ngành hàng hải và kinh tế biển tương lai. Vì vậy, Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, việc đăng cai tổ chức AMFUF 2026 là sự khẳng định vai trò của một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải và kinh tế biển, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu khoa học.

Theo Tiến sỹ Ryoo Dong-keun, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc, tương lai của ngành hàng hải sẽ không chỉ được định hình bởi công nghệ mà được quyết định bởi chính sinh viên, học viên của các trường đại học hàng hải và đại dương. Đó là lý do vai trò của các trường đại học và cơ sở giáo dục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các nhà trường không chỉ chuẩn bị nguồn nhân lực hàng hải cho thế hệ tiếp theo, mà còn cần hợp tác để phát triển tri thức, kỹ năng và năng lực lãnh đạo cần thiết cho tương lai. Đây chính là lĩnh vực AMFUF có thể tạo ra những thay đổi thực chất.

Thông qua trao đổi học thuật, nghiên cứu chung và hợp tác đào tạo, các trường có thể biến tầm nhìn chung thành những hành động thiết thực. Khi cùng chung sức, các nhà trường có thể đạt được những thành tựu lớn hơn rất nhiều so với những gì mỗi cơ sở giáo dục có thể thực hiện riêng lẻ. Diễn đàn lần này sẽ khơi nguồn những ý tưởng mới, tăng cường quan hệ đối tác và thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa các cơ sở giáo dục thành viên.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, diễn đàn lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi nhà trường kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trong năm 2026. Trải qua bảy thập kỷ, nhiều thế hệ giảng viên, cán bộ và sinh viên đã đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng hải Việt Nam. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cam kết tiếp nối những thành quả đó, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Việc đăng cai tổ chức Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Thủy sản châu Á lần này càng có ý nghĩa hơn khi Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Đây vừa là nguồn động viên, vừa đặt lên Nhà trường trách nhiệm lớn hơn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, qua đó đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Theo chương trình, trong ngày 12/11 và sáng 13/11, các đại biểu sẽ tham gia 8 phiên báo cáo khoa học, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm như: hệ thống hàng hải tự hành và trí tuệ nhân tạo; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới chương trình đào tạo; an toàn hàng hải và quản trị rủi ro; cảng biển, logistics và công nghệ hàng hải; vận tải biển xanh, quản trị và phát triển bền vững. Đây là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý chia sẻ kết quả nghiên cứu, cập nhật xu hướng công nghệ, đồng thời trao đổi giải pháp gắn kết hoạt động đào tạo với yêu cầu thực tiễn của ngành.

Chiều 13/11, Diễn đàn sẽ tổ chức phiên họp đại diện các trường, viện thành viên nhằm thảo luận về hoạt động, định hướng chiến lược phát triển Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Thủy sản châu Á thời gian tới, đề xuất các chương trình hợp tác giữa các đơn vị thành viên và lựa chọn đơn vị đăng cai những kỳ diễn đàn tiếp theo. Chương trình tiếp tục với lễ trao giải bài báo xuất sắc và phiên bế mạc. Ngày 14/11, các đại biểu dự kiến tham gia chương trình tham quan thực tế.

Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Thủy sản châu Á được thành lập năm 2002 tại Hàn Quốc. Diễn đàn kết nối các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực hàng hải, thủy sản ở châu Á. Đến nay, mạng lưới đã quy tụ hơn 30 trường đại học, viện nghiên cứu đến từ 14 quốc gia, trở thành không gian trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong 9 thành viên sáng lập Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Thủy sản châu Á, đồng thời đã hai lần đăng cai thành công diễn đàn vào các năm 2006 và 2019. Với diễn đàn năm 2026, Nhà trường tiếp tục đảm nhiệm vai trò đơn vị đăng cai lần thứ ba./.