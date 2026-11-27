Thu hẹp số phương thức, mở rộng nguồn xét tuyển

Trường Đại học Luật TP HCM là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2027. Trường dự kiến sử dụng 4 phương thức cho 11 ngành đào tạo, gồm: tuyển thẳng; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT, V-ACT và HSA.

So với năm 2026, số phương thức xét tuyển giảm từ 5 xuống 4. Tuy nhiên, phạm vi tuyển sinh được mở rộng thông qua việc điều chỉnh điều kiện xét tuyển, bổ sung nguồn kết quả đánh giá năng lực và tăng số tổ hợp môn ở nhiều ngành.

Đáng chú ý, hầu hết ngành đào tạo sử dụng từ 10 tổ hợp xét tuyển trở lên. Riêng ngành Luật có tới 53 tổ hợp, tăng mạnh so với 12 tổ hợp năm 2026.

Nhà trường lưu ý, thí sinh phải đáp ứng yêu cầu đầu vào tương ứng với ngành đăng ký. Đối với các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, điều kiện xét tuyển được thực hiện theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo.

Các trường đại học bắt đầu công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 với nhiều điểm mới.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sử dụng 3 nhóm phương thức tuyển sinh năm 2027, gồm: xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước; xét kết quả các kỳ thi quốc tế và chứng chỉ A-level; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ TP HCM dự kiến tuyển sinh bằng 3 phương thức, giảm một phương thức so với năm trước.

Cụ thể, trường xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027; xét học bạ theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2027.

Với phương thức xét học bạ, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp trong cả 6 học kỳ lớp 10, 11 và 12, đạt tối thiểu 15/30 điểm. Trong đó, tổ hợp phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tối thiểu bằng 1/3 tổng điểm xét tuyển.

Điều chỉnh cách tính điểm chứng chỉ ngoại ngữ

Bên cạnh số lượng phương thức, chính sách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ cũng là nội dung được các trường quan tâm trong phương án tuyển sinh năm 2027.

Trường Đại học Luật TP HCM tiếp tục áp dụng chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Các chứng chỉ được công nhận gồm IELTS Academic, TOEFL, TOEIC, Cambridge, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic và các chứng chỉ tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Pháp.

Trong đó, thí sinh có IELTS Academic từ 5.5 trở lên được xem xét quy đổi thành điểm tiếng Anh theo thang điểm do trường quy định. Nếu sở hữu nhiều chứng chỉ, thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi của một chứng chỉ có mức tương ứng cao nhất theo quy định.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến áp dụng chính sách cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, với mức tương đương IELTS từ 5.5 đến 7.5. Mức điểm cụ thể sẽ được trường công bố trong đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.

Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2027 với điều chỉnh về phương thức xét tuyển, điểm cộng và quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

Điểm thưởng được cộng vào điểm xét tuyển sau khi quy đổi tương đương trên thang điểm 30.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử trước ngày 31/12/2026. Thông tin phải đầy đủ, công khai, minh bạch để thí sinh sớm tiếp cận, chuẩn bị đăng ký xét tuyển, đồng thời bảo đảm công bằng và nhất quán giữa các phương thức.

Đáng chú ý, theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT, từ ngày 1/1/2027, các ngành được cập nhật tên gọi, mã ngành theo danh mục mới sẽ tuyển sinh và đào tạo bằng tên ngành, mã ngành mới. Với các khóa đã tuyển sinh trước thời điểm này, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đào tạo theo thông tin đã công bố.

Các trường ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra)

Các trường ở TP HCM và các tỉnh phía Nam (từ Huế trở vào)