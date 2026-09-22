Các trường đại học đề xuất ít nhất có 2 phương thức tuyển sinh cho mỗi ngành đào tạo

Bộ GD-ĐT tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định tuyển sinh đại học. Ảnh: THU TRANG

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, mặc dù thời gian xây dựng dự thảo gấp, Bộ GD-ĐT vẫn dành thời gian lấy ý kiến rộng rãi, tổ chức tọa đàm, trao đổi với các cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia và các bên liên quan. Đây là những quy định tác động trực tiếp tới nhiều cơ sở đào tạo, người học và thí sinh nên cần được trao đổi kỹ lưỡng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và thuận lợi khi tổ chức thực hiện.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là đề xuất tinh gọn phương thức tuyển sinh. Theo dự thảo, năm 2027, mỗi ngành, chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh và từ năm 2028 còn 1 phương thức; không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển.

Làm rõ nội dung này, ông Nguyễn Tiến Thảo cho biết, việc hướng tới một phương thức tuyển sinh không đồng nghĩa Bộ GD-ĐT quy định một phương thức chung bắt buộc cho tất cả các trường. Cơ sở đào tạo vẫn thực hiện quyền tự chủ trong lựa chọn phương thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành, chương trình đào tạo. Điều quan trọng là phương thức được lựa chọn phải đánh giá đúng năng lực cần thiết của người học và tạo cơ hội cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh.

Một nội dung khác được ông Nguyễn Tiến Thảo phân tích kỹ là đề xuất không cộng điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ và thành tích học sinh giỏi. Ông lưu ý, không cộng điểm không có nghĩa là không sử dụng các chứng chỉ, thành tích này trong tuyển sinh.

Đại diện các trường đại học dự hội thảo. Ảnh: THU TRANG

Theo đó, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được sử dụng để quy đổi thay thế điểm môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Các thành tích học sinh giỏi quốc gia vẫn được sử dụng trong xét tuyển thẳng theo đối tượng và điều kiện quy định. Nếu ngoại ngữ là năng lực cần thiết đối với đầu vào của một chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo có thể đưa yêu cầu ngoại ngữ vào tiêu chí tuyển sinh.

Ông Nguyễn Tiến Thảo cho biết, đề xuất này được đưa ra trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh. Thực tế có trường hợp thí sinh đã sử dụng ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, sau đó tiếp tục được cộng thêm điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ. Điều này có thể dẫn đến việc cùng một năng lực được ghi nhận nhiều lần và tạo chênh lệch trong cạnh tranh giữa các thí sinh. Vì vậy, định hướng điều chỉnh là mỗi năng lực cần được đánh giá đúng vai trò của nó đối với yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.

Đại diện các trường đề xuất nên duy trì ít nhất 2 phương thức tuyển sinh cho mỗi ngành đào tạo thay vì 1 phương thức. Ảnh: THU TRANG

Thảo luận tại tọa đàm, nhiều trường đại học nêu ý kiến nếu mỗi ngành, chương trình được tuyển sinh chỉ bằng 1 phương thức sẽ gây khó khăn cho các trường trong tuyển sinh, cũng như việc lựa chọn nguyện vọng của thí sinh. Một trường hợp rủi ro khác là có trường chỉ chọn phương thức xét học bạ vì... dễ tuyển nhất, điều này có thể dẫn đến giảm chất lượng đầu vào.

Đại diện các trường đề xuất nên duy trì ít nhất 2 phương thức tuyển sinh cho mỗi ngành đào tạo thay vì 1 phương thức, nhằm tăng tính linh hoạt, mở rộng cơ hội cho thí sinh và giúp các trường lựa chọn được nguồn tuyển phù hợp.

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Vũ Văn Yêm đánh giá hướng tiếp cận công bằng và chất lượng của dự thảo là phù hợp, trong đó việc điều chỉnh cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ góp phần khắc phục những bất cập trong tuyển sinh thời gian qua. Tuy nhiên, theo ông, cần có lộ trình phù hợp, hài hòa giữa quản lý nhà nước và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học; đồng thời nghiên cứu chuẩn hóa các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Ông Nguyễn Tiến Thảo cho biết, ban soạn thảo sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phù hợp; những vấn đề lớn về chính sách sẽ tiếp tục được báo cáo lãnh đạo Bộ GD-ĐT xem xét.