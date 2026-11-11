Các trường đại học công lập cần phát triển dựa trên sứ mệnh

Quang cảnh buổi họp.

Ngày 11/11, Bộ GD&ĐT họp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về kế hoạch triển khai Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô (Đề án), ban hành kèm theo Quyết định 1612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ba nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, Nhà trường xác định triển khai Đề án là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tập trung vào ba yêu cầu: nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; gia tăng năng lực cạnh tranh quốc tế; khẳng định và phát huy vai trò dẫn dắt trong hệ thống.

Là trường trọng điểm quốc gia, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xác định vai trò dẫn dắt không chỉ thể hiện ở đào tạo, nghiên cứu khoa học, mà còn ở khả năng định hướng, đóng góp cho sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc gia.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Nhà trường phấn đấu thuộc nhóm 600 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương theo bảng xếp hạng QS châu Á.

Đến năm 2035, mục tiêu được nâng lên nhóm 400 trường đại học hàng đầu châu Á theo QS châu Á; lĩnh vực Khoa học giáo dục thuộc nhóm 201–250 theo bảng xếp hạng QS thế giới theo lĩnh vực hoặc tương đương.

Cùng với mục tiêu về thứ hạng, Trường hướng tới dẫn dắt mạng lưới đào tạo nhà giáo xuất sắc, đào tạo tinh hoa, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học giáo dục; xây dựng trung tâm bồi dưỡng có năng lực phục vụ 40.000 lượt giáo viên mỗi năm.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà cho biết, để triển khai Đề án hiệu quả, Nhà trường sẽ xác định thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ, đồng thời sớm thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các bên liên quan nhằm huy động nguồn lực và bảo đảm quá trình thực hiện đồng bộ.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi họp.

Gắn tự chủ với sứ mệnh và định vị

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Huấn – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) – cho biết, nếu trước đây các đề án chủ yếu mang tính định hướng để các trường chủ động triển khai, thì trong giai đoạn mới, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và chỉ số đánh giá được xác định cụ thể hơn đối với từng cơ sở giáo dục đại học và các bộ, ngành liên quan.

Theo ông Huấn, việc triển khai Đề án cần được thực hiện trên tinh thần đồng hành. Tổ thường trực xây dựng Đề án làm việc với từng trường để rà soát yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ; từ đó, mỗi cơ sở xây dựng kế hoạch tổng thể, vừa đáp ứng yêu cầu của Đề án, vừa gắn với chiến lược phát triển và sứ mệnh riêng.

Từ Nghị quyết 71-NQ/TW đến các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT, đặc biệt là Chiến lược phát triển giáo dục đại học, yêu cầu đặt ra là các trường đại học công lập phát triển dựa trên sứ mệnh, nhất là sứ mệnh đối với đất nước.

Các trường tiếp tục phát huy quyền tự chủ, nhưng tự chủ cần gắn với định vị rõ về chức năng, nhiệm vụ và vị trí trong toàn hệ thống giáo dục đại học. Theo ông Huấn, các đề án phát triển cơ sở giáo dục đại học là một trong những công cụ để cụ thể hóa định vị này.

Toàn cảnh buổi họp

Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 về Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học sư phạm trọng điểm quốc gia.

Theo ông Đặng Văn Huấn, cùng với việc định vị các cơ sở trọng điểm, chính sách hiện nay hướng tới tập trung nguồn lực cho những trường có vai trò dẫn dắt quốc gia và ngành. Các chương trình, quỹ phát triển khoa học, công nghệ, nguồn vốn đầu tư trung hạn và chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo thêm nguồn lực cho quá trình này.

Tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ mũi nhọn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được định hướng phát huy thế mạnh về giáo dục và khoa học cơ bản, chú trọng đào tạo sau đại học, các chương trình trọng điểm và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Theo ông Huấn, nền tảng khoa học cơ bản của Nhà trường có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực đang được ưu tiên như công nghệ cao, công nghệ chiến lược, STEM, bán dẫn, năng lượng hạt nhân và trí tuệ nhân tạo.

Cùng với đó, Nhà trường cần tham gia các nhiệm vụ đào tạo giáo viên có năng lực dạy học bằng tiếng Anh, tăng cường giáo dục ngoại ngữ; đồng thời chú trọng giáo dục hòa nhập và đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Ông Đặng Văn Huấn – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại buổi họp.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học lưu ý, Nhà trường cần chủ động nghiên cứu, khai thác các quy định mới về đào tạo đại học, sau đại học, chương trình đào tạo, tài nguyên giáo dục mở, biên soạn chương trình, giáo trình và đào tạo liên thông để đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng.

Theo ông Đặng Văn Huấn, kết hợp hiệu quả giữa sứ mệnh, quyền tự chủ, cơ chế chính sách và nguồn lực sẽ là yếu tố quan trọng để Nhà trường triển khai Đề án, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt trong hệ thống giáo dục đại học và đào tạo giáo viên.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi, rà soát hệ thống chỉ tiêu, KPI và lộ trình thực hiện của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; trong đó tập trung vào chuẩn cơ sở giáo dục đại học, xếp hạng, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, thu hút chuyên gia quốc tế, chương trình tài năng, công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ, nguồn thu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sinh viên quốc tế, chương trình bằng tiếng nước ngoài và kiểm định quốc tế. Cùng với đó, các bên trao đổi về những chương trình, đề án, dự án ưu tiên và cơ chế phối hợp giữa Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.