Các trường đại học, cao đẳng Ðông Nam Bộ ứng dụng AI

Áp lực điểm số, sự kỳ vọng của cha mẹ và những vướng mắc trong tình bạn, nhiều học sinh chọn giữ những điều khó nói cho riêng mình. Tại nhiều trường học ở Đồng Nai, phòng tư vấn tâm lý đang giúp các em nói ra những điều khó giãi bày. Nhưng để học sinh tin tưởng “mở lòng”, nhà trường cần người có chuyên môn, cách hỗ trợ phù hợp và sự đồng hành từ gia đình.