Các trường đại học, cao đẳng Ðông Nam Bộ ứng dụng AI
Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng miền Đông Nam Bộ vừa tổ chức tọa đàm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản trị tại các cơ sở giáo dục. Tọa đàm diễn ra tại Trường đại học Lạc Hồng (phường Trấn Biên) thu hút nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đại học và ứng dụng AI khu vực Đông Nam Bộ. Tại tọa đàm, đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng cùng các chuyên gia đã trao đổi nhiều kinh nghiệm về khả năng ứng dụng AI vào hoạt động đào tạo, quản lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản trị đại học.
Dịp này, câu lạc bộ đã công bố quyết định kiện toàn Ban chủ nhiệm. Thông qua diễn đàn, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn chuyển đổi số giáo dục được các trường trao đổi, tổng hợp làm cơ sở kiến nghị đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, tạo điều kiện để các trường nâng cao chất lượng đào tạo.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/giao-duc/202610/cac-truong-dai-hoc-cao-dang-ong-nam-bo-ung-dung-ai-73a47c6/