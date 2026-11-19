Sinh viên Trường Đại học Công đoàn chuyển đổi số.

Đại học kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới

Chia sẻ tại Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị thông minh và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số vì sự phát triển bền vững” (ngày 19/11), do Trường Đại học Công đoàn tổ chức, PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương – Phó Hiệu trưởng nhà trường – nhấn mạnh, phát triển bền vững cần gắn với chất lượng việc làm, quan hệ lao động hài hòa và sự tham gia thực chất của người lao động.

Theo đó, các trường đại học được kỳ vọng trở thành chủ thể tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và kiến tạo tri thức phục vụ cộng đồng. Trong bối cảnh mới, trường đại học không chỉ đào tạo nhân lực đáp ứng thị trường lao động, mà còn tạo lập tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao kết quả nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng.

Đối với Trường Đại học Công đoàn, định hướng này gắn với sứ mệnh và thế mạnh của Nhà trường. PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương cho hay, thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế;

Đồng thời, tăng cường nghiên cứu về tổ chức lao động, quản trị nhân lực và hoạt động công đoàn trong nền kinh tế số. Nhà trường hướng tới đóng góp luận cứ khoa học và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển bền vững.

Các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự hội thảo.

Theo PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương, quản trị thông minh cần gắn với đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng nguồn lực. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần trở thành những động lực bổ trợ cho tăng trưởng, trong đó con người và năng lực thích ứng của nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm.

Tập trung vào những bài toán mới

Từ tác động tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), GS.TS Trần Thọ Đạt – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đặt vấn đề về việc làm thế nào để AI góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng năng suất và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động.

GS.TS Trần Thọ Đạt gợi mở làm thế nào để AI góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Nhìn từ góc độ khởi nghiệp tại Đông Nam Á, ông Marc David Kramer (VinUniversity) - cho rằng, các bài toán phát triển bền vững đang mở ra cơ hội cho các cơ sở giáo dục đại học và thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần kiểm chứng nhu cầu thực tế và tính khả thi của mô hình trước khi triển khai.

Còn TS Veronica Sarcino-Almase (Đại học Bách khoa Philippines) tập trung vào vai trò của lãnh đạo, marketing, đổi mới bao trùm và gắn kết cộng đồng trong xây dựng đại học thông minh. Ông cũng gợi mở cách tiếp cận đối với những cơ sở giáo dục và đào tạo còn hạn chế về nguồn lực.

PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương tri ân các nhà khoa học.

Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị thông minh và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số vì sự phát triển bền vững” thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.