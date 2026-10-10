Các trận địa pháo hoa sẵn sàng thắp sáng bầu trời Thủ đô tối 10-10

Trận địa pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm đã hoàn tất công tác chuẩn bị vào sáng 10-10. Ảnh: Mộc Miên

Theo kế hoạch, chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật do Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) triển khai. Ba trận địa được bố trí tại những không gian có lợi thế về cảnh quan, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp, hỏa thuật và hiệu ứng ánh sáng trên mặt nước, tạo nên màn trình diễn đồng thời tại nhiều khu vực của thành phố.

Tại trận địa số 1, khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, các đơn vị đã bố trí 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật. Với vị trí trung tâm, gắn liền với không gian văn hóa, lịch sử của Thủ đô, màn trình diễn tại hồ Hoàn Kiếm được kỳ vọng tạo điểm nhấn nổi bật trong đêm kỷ niệm, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất nghìn năm văn hiến.

Khu vực bắn pháo hoa được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các trận địa. Ảnh: Mộc Miên

Tại trận địa số 2, khu vực phố Quảng Khánh, phường Tây Hồ, 1.800 quả pháo hoa nổ tầm cao và 475 quả pháo nổ tầm thấp đã được liên kết, lắp đặt. Công tác hoàn thiện hệ thống pháo hoa nước và pháo hỏa thuật được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ chương trình.

Điểm nhấn mới tại Hồ Tây là màn trình diễn pháo hoa nước lần đầu được giới thiệu tại Thủ đô. Theo phương án tổ chức, 200 quả pháo nước kết hợp với 900 giàn hỏa thuật bố trí trên mặt hồ, tạo hiệu ứng ánh sáng đa dạng trên không gian mặt nước rộng lớn. Để phục vụ công tác lắp đặt và vận hành, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trong đó có 300 bao cát bố trí dưới lòng hồ.

Tại trận địa số 3, hồ Văn Quán, các đơn vị triển khai gần 800 đơn vị pháo hoa, gồm pháo nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật. Không gian mặt nước cùng cảnh quan ven hồ được khai thác nhằm tạo hiệu ứng thị giác nhiều tầng, mang đến thêm một điểm thưởng lãm pháo hoa phục vụ người dân và du khách trong dịp kỷ niệm.

Những ngày qua, công tác vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật và bảo vệ pháo hoa tại cả ba trận địa được triển khai khẩn trương, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng. Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn được chú trọng, sẵn sàng cho thời điểm khai hỏa.

Đúng 21 giờ tối nay (10-10), ba trận địa sẽ đồng loạt khai hỏa. Trong 15 phút, những màn pháo hoa rực rỡ kết hợp hiệu ứng hỏa thuật, đặc biệt là pháo hoa nước tại Hồ Tây, hứa hẹn tạo nên bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời Thủ đô, mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc.