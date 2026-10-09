Các trạm Biên phòng Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

Hai bên ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Mai Thế Cảnh

Tại buổi lễ, các đơn vị đã báo cáo, đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Theo đó, Đồn Biên phòng Chiềng On được giao quản lý, bảo vệ khu vực biên giới có chiều dài hơn 33km, 18 vị trí/19 cột mốc quốc giới; phụ trách địa bàn xã Phiêng Khoài và Yên Sơn, đồng thời quản lý khu vực tiếp giáp với 2 xã Nà Toong và Lao Hùng (Phiêng Xa), huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Trên địa bàn có cửa khẩu phụ Nà Cài - Sốp Đung và lối mở Keo Muông - Nà Khạng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Biên phòng hai bên đã phối hợp với Công an huyện Xiềng Khọ tổ chức 34 lượt tuần tra tại khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu, với 804 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1 vụ với 1 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Tại Trạm Kiểm soát cửa khẩu phụ Nà Cài, Đồn Biên phòng Chiềng On đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho gần 3.000 lượt người và hơn 2.000 lượt phương tiện qua lại biên giới. Đơn vị cũng duy trì công tác đối ngoại biên phòng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết và ngày truyền thống của lực lượng hai bên.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã tổ chức ký kết nghĩa giữa Trạm Biên phòng cửa khẩu phụ Nà Cài (Việt Nam) với Trạm cửa khẩu phụ Sốp Đung (Lào); Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông (Việt Nam) với Trạm Kiểm soát Nà Khạng (Lào).

Đồn Biên phòng Chiềng On tặng quà cho Công an huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ảnh: Mai Thế Cảnh

Theo nội dung ký kết, các trạm thống nhất duy trì giao ban, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu và địa bàn phụ cận; phối hợp phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và các loại tội phạm qua biên giới.

Việc ký kết nghĩa góp phần thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng hai bên, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất, nhập cảnh. Qua đó, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới, cửa khẩu và pháp luật của mỗi nước, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào.