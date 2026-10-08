Các trạm biên phòng Việt Nam-Lào ký kết nghĩa

Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Đồn Biên phòng Chiềng On được giao quản lý, bảo vệ hơn 33km đường biên giới, 18 vị trí với 19 cột mốc quốc giới; phụ trách địa bàn hai xã Phiêng Khoài và Yên Sơn, tỉnh Sơn La, tiếp giáp hai xã Na Thong và Lao Hung, xã Phieng Xa, huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh. Trên địa bàn có Cửa khẩu phụ Nà Cài-Sop Dung và lối mở Keo Muông-Na Khang.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng hai bên phối hợp Công an huyện Xiengkhor tổ chức 34 lượt tuần tra khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu, với 804 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, các lực lượng phát hiện, xử lý một vụ với một đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Các đại biểu tham gia lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu phụ Nà Cài, Đồn Biên phòng Chiềng On đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 3.000 lượt người và hơn 2.000 lượt phương tiện qua lại biên giới. Đơn vị duy trì các hoạt động đối ngoại biên phòng, thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết và ngày truyền thống của lực lượng hai bên.

Tại buổi lễ, các đơn vị ký kết nghĩa giữa Trạm Biên phòng Cửa khẩu phụ Nà Cài, Việt Nam với Trạm Cửa khẩu phụ Sop Dung, nước bạn Lào; Trạm kiểm soát Biên phòng Keo Muông, Việt Nam với Trạm kiểm soát Na Khang, nước bạn Lào.

Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước bạn Lào tặng quà cho Đồn Biên phòng Chiềng On. (Ảnh: PHAN THẢO)

Theo nội dung ký kết, các trạm duy trì giao ban, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu và địa bàn phụ cận; phối hợp phát hiện, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và các loại tội phạm qua biên giới.

Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tặng quà cho Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước bạn Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Việc ký kết góp phần tạo cơ chế phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng hai bên, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới, cửa khẩu và pháp luật của mỗi nước, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam-Lào.