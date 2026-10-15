Các tòa án trong Cụm thi đua số V giải quyết hơn 95.000 vụ, việc trong năm 2026

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Ông Lê Quốc Dũng, Phó Chánh Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân 5 tỉnh tham dự.

Các đồng chí: Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ngoài cùng bên trái); Nguyễn Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy (thứ 3 từ trái qua); Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh (thứ 2 từ trái qua) và lãnh đạo Sở Nội vụ, các đại biểu tham dự hội nghị

Cụm thi đua số V gồm tòa án nhân dân cấp tỉnh của 5 địa phương: Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, cùng 65 tòa án nhân dân khu vực, với tổng số 1.952 công chức.

Ông Lê Quốc Dũng, Phó Chánh Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh (ở giữa); ông Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng (bên trái, Cụm trưởng); ông Lương Văn Hùng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (bên phải, Cụm phó) chủ trì, điều hành hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, các đơn vị trong cụm thụ lý 106.306 vụ, việc; giải quyết, xét xử 95.101 vụ, việc, đạt tỷ lệ 89,5%. Trong đó, án hình sự giải quyết 11.198/11.309 vụ, đạt 99%, vượt chỉ tiêu 9%.

Đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, các đơn vị giải quyết 78.838/89.880 vụ, việc, đạt 87,7%. Án hành chính giải quyết 1.697/2.046 vụ, việc, đạt 82,9%.

Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Thanh (Cụm trưởng cụm thi đua số V) phát biểu khai mạc hội nghị

Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,45%, thấp hơn mức 1,5% theo yêu cầu của Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao.

Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục được chú trọng, với 48.399 vụ, việc hòa giải thành trên tổng số 80.665 vụ, việc đã giải quyết thuộc các lĩnh vực: dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính, đạt 60,08%.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân Cụm thi đua số V tham dự hội nghị

Các đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức 555 phiên tòa trực tuyến, 1.525 phiên tòa rút kinh nghiệm và công bố 33.594 bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử. Việc ứng dụng phần mềm nghiệp vụ, trợ lý ảo góp phần hỗ trợ thẩm phán nâng cao kỹ năng, chất lượng giải quyết và xét xử.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như: tỷ lệ giải quyết án dân sự chưa cao, vẫn còn bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai Bùi Danh Đại phát biểu trao đổi tại hội nghị

Tình trạng thiếu thẩm phán, công chức trong khi số lượng vụ, việc ngày càng tăng; nhiều tranh chấp đất đai phức tạp và địa bàn tư pháp rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục tạo áp lực cho các đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và ký kết giao ước thi đua. Hội nghị cũng xem xét, suy tôn các tập thể tiêu biểu để đề nghị Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trịnh Văn Toàn thảo luận các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác thi đua, khen thưởng đạt kết quả tốt

Năm 2027, Cụm thi đua số V thống nhất tập trung nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các loại án; tăng cường tranh tụng tại phiên tòa, hòa giải trong giải quyết án dân sự và đối thoại trong giải quyết án hành chính.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng và đại biểu chứng kiến lãnh đạo Tòa án nhân dân 5 tỉnh thuộc Cụm thi đua số V ký kết giao ước thi đua năm 2027

Đồng thời, cụm tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân, Hòa giải viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Thanh tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số V năm 2027