* Tổ đại biểu số 4 gồm đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các thành viên đã tiếp xúc cử tri xã Sủng Máng.

Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Sủng Máng.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh đã thông tin với cử tri xã Sủng Máng về dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp, nội dung chính của các dự thảo nghị quyết dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XX. Đồng thời thông tin kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, trước và sau Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XX.

Cử tri xã Sủng Máng nêu ý kiến tại hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, cử tri xã Sủng Máng kiến nghị Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp và tu sửa một số công trình hồ treo trên địa bàn đã xuống cấp, không đảm bảo tích trữ nước; đầu tư, trang cấp thiết bị khám chữa bệnh cho các trạm y tế xã để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; đầu tư một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực cho trạm y tế và các trường học; bảo đảm nguồn cung thuốc, vắc xin phục vụ khám, chữa bệnh và tiêm chủng mở rộng. Đồng thời, đề xuất có giải pháp hỗ trợ người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính, chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt; xem xét bố trí biên chế phù hợp với khối lượng công việc tại cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nói chuyện với cử tri xã Sủng Máng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị còn lại, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Tin, ảnh: Trần Kế

* Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lý Ngọc Thanh, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Tăng Thị Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tiếp xúc cử tri xã Hồng Thái.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hồng Thái.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ bảy; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2027.

Cử tri xã Hồng Thái phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời phản ánh, kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí tổ chức đo đạc địa chính tập trung đối với những khu vực đất lâm nghiệp chưa có dữ liệu địa chính đầy đủ, tạo điều kiện đề người dân hoàn thiện hồ sơ, được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; Cử tri thôn Xá Thị kiến nghị nhiều diện tích đất người dân đã trồng cây đến tuổi khai thác nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn trong quá trình khai thác, sử dụng. Cử tri kiến nghị tỉnh sớm tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận, giúp người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Quan tâm bố trí thêm kinh phí hoạt động hằng năm cho các chi hội ở thôn; có phụ cấp cho đội ngũ chi hội phó của các tổ chức hội, đoàn thể ở thôn; đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông; phân bổ nguồn lực cho thiết chế văn hóa cơ sở, mở rộng nhà văn hóa đáp ứng sinh hoạt cộng đồng của các thôn sau sáp nhập; cải tạo công trình nước sạch nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn. Trong lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh tình trạng thiếu nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã. Cử tri xã Hồng Thái kiến nghị tỉnh tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 154, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi; quan tâm nâng cấp đường điện cho các hộ ở thôn Khuổi Tích; chế độ chính sách đối với người có công...

Lãnh đạo UBND xã Hồng Thái đã trực tiếp trao đổi, giải trình và làm rõ một số nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã trao tặng 3 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời thông tin, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương làm rõ ngay tại hội nghị. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh được Tổ đại biểu HĐND tỉnh trao đổi làm rõ thêm và tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn cũng mong muốn cử tri xã Hồng Thái tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.