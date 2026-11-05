Các Tổ đại biểu số 1, 6, 8, 10 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Đồng Văn Ảnh: Tiến Đoàn

* Chiều 5/11, tại phường Đồng Văn, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Văn đã tiếp xúc cử tri các phường: Đồng Văn, Duy Tiên, Duy Tân, Duy Hà, Tiên Sơn trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và cử tri đại diện các tổ dân phố của các địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Ảnh: Tiến Đoàn

Cử tri các địa phương bày tỏ phấn khởi trước những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2026. Đồng thời ghi nhận việc nhiều kiến nghị tại các kỳ tiếp xúc trước đã được quan tâm giải quyết, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của cử tri đối với hoạt động của cơ quan dân cử.

Đại diện cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Tiến Đoàn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Đề nghị hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội cho Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận; điều chỉnh phụ cấp, tăng kinh phí hoạt động cho thôn, tổ dân phố sau sáp nhập và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; hướng dẫn quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học, bảo đảm công khai, minh bạch và an toàn thực phẩm; nâng cấp, sửa chữa các tuyến Quốc lộ 37B, 38, 38B; cầu vượt Đồng Văn, đường ĐH05; bổ sung hệ thống chiếu sáng, biển báo, phân luồng giao thông và đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường gom phía Đông cao tốc, đường D1, cầu vượt đường sắt tại Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Cử tri phản ánh tình trạng ngập úng tại một số khu dân cư, trường học và kiến nghị có giải pháp khắc phục; đề nghị nâng cấp Trạm bơm Đồng Vàng, cải tạo hệ thống kênh mương, thoát nước; xử lý hoặc di chuyển bãi rác Văn Thần; thu hồi nốt các diện tích đất nhỏ lẻ do giải phóng mặt bằng của các dự án trước đây. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị làm việc, bố trí và điều động công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở…

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Tiến Đoàn

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri các địa phương; đồng thời ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định đây đều là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương rà soát, phân loại cụ thể từng kiến nghị, nhất là những nội dung thuộc thẩm quyền cấp cơ sở để chủ động xem xét, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ các nội dung khác, chuyển đến các sở, ngành và cơ quan chức năng của tỉnh để nghiên cứu, giải quyết, đồng thời theo dõi, đôn đốc, thông tin kết quả đến cử tri.

Nhấn mạnh những kiến nghị liên quan đến giao thông, xây dựng và thoát nước, đồng chí đề nghị các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tăng cường phối hợp, kiểm tra thực tế, kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là tình trạng ảnh hưởng đến tiêu thoát nước, gây khó khăn cho việc đi lại và mất an toàn giao thông. Các đơn vị cần có giải pháp xử lý cụ thể, bảo đảm quyền lợi và sinh hoạt bình thường của người dân trong khu vực.

* Chiều 5/11, tại Nhà văn hóa xã Đồng Thịnh, Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Đức Thọ, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Hoàng Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Thịnh đã tiếp xúc cử tri 7 xã gồm: Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Hồng Phong, Quỹ Nhất, Nghĩa Lâm và Rạng Đông.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đông đảo cử tri của 7 xã.

Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Thịnh. Ảnh: Hồng Ngọc

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Đại diện cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồng Ngọc

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, môi trường và chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể, cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp, khi địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc tăng.

Phản ánh tình trạng nước sinh hoạt do Nhà máy nước sạch Hải Nam cung cấp có thời điểm bị đục, có mùi tanh, cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước, bảo đảm an toàn cho người dân.

Về hạ tầng, cử tri xã Đồng Thịnh đề nghị sớm bố trí nguồn vốn cải tạo, nâng cấp cống Đông Ba, kênh Đông Ba, kênh Hạ Kỳ, phục vụ tiêu thoát nước và sản xuất trên 800ha đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản...

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri nêu. Ảnh: Hồng Ngọc

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri; đồng thời tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu; những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu ghi nhận đầy đủ để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định và báo cáo tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

* Chiều 5/11, tại xã Nam Lý, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã: Bắc Lý, Nhân Hà, Trần Thương, Nam Xang, Vĩnh Trụ, Nam Lý, Lý Nhân.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các xã cùng đông đảo cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri xã Lý Nhân phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phùng Thống

Tại hội nghị, cử tri các xã đã nêu ý kiến, kiến nghị các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn chưa được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT; tăng cường nguồn vốn ưu đãi cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm tuyển dụng giáo viên nhằm bổ sung đủ giáo viên cho các nhà trường; về vấn đề ô nhiễm môi trường; kinh phí đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn sau sáp nhập; việc thống kê, rà soát tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn và xử lý vi phạm đất đai…

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Huy tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phùng Thống

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Huy đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

* Chiều 5/11, tại xã Giao Bình, Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Mai Thanh Long, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Doãn Quang Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Ninh; Đại tá Nguyễn Công Chiến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trần Thị Huế, giáo viên Trường Mầm non Quất Lâm đã tiếp xúc cử tri 7 xã: Giao Ninh, Giao Bình, Giao Thủy, Giao Hưng, Giao Phúc, Giao Hòa, Giao Minh.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Giao Bình. Ảnh: Hoa Xuân

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Cử tri xã Giao Hoà nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoa Xuân

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Cử tri xã Giao Hòa đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng đô thị mới Đại Đồng; dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên xã Giao Hòa, Giao Thủy đi Giao Phúc. Đồng thời, kiến nghị đẩy nhanh việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, phân định địa giới hành chính khu vực bãi bồi ven biển và hoàn thiện quy hoạch đô thị ven biển phía Đông tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái gắn với Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Cử tri xã Giao Hưng đề nghị quan tâm nạo vét, khơi thông cửa cống số 09, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão hiện phục vụ hơn 230 tàu thuyền; đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 488 đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri cũng kiến nghị có cơ chế hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, quan tâm bố trí bác sĩ về trạm y tế cơ sở và nhân viên y tế tại các trường mầm non.

Đối với vấn đề môi trường, cử tri đề nghị sớm có hướng dẫn, giải pháp để vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của các xã về Nhà máy Điện rác Greenity Nam Định sau khi nhà máy vận hành chính thức.

Cử tri xã Giao Bình kiến nghị đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường bộ ven biển, đồng thời bổ sung đèn tín hiệu, đèn cảnh báo tại các vị trí giao cắt nguy hiểm nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Cử tri cũng đề nghị xem xét chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và tăng kinh phí hoạt động cho Ban công tác Mặt trận khu dân cư sau sáp nhập.

Cử tri xã Giao Ninh đề xuất nghiên cứu chế độ hỗ trợ phù hợp đối với Phó ban công tác Mặt trận, Chi hội phó các Chi hội ở khu dân cư, góp phần động viên lực lượng trực tiếp triển khai các phong trào tại cơ sở.

Đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Hoa Xuân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị đã phản ánh những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại cơ sở, thể hiện sự quan tâm của nhân dân đối với công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm rà soát, xem xét, giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có lộ trình và nguồn lực đầu tư, cần nghiên cứu, tham mưu phương án phù hợp. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

* Chiều 5/11, tại Nhà văn hóa xã Xuân Hồng, Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Lê Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hồng đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Xuân Hưng, Xuân Giang.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cử tri của 4 xã.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lam Hồng

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khoá XVI; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khoá XVI.

Cử tri phát biểu ý kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Lam Hồng

Cử tri các xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Xuân Hưng, Xuân Giang đã đề xuất, kiến nghị các nội dung: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về cách tuyển dụng, tiêu chuẩn, chế độ phụ cấp đối với lực lượng thú y cấp xã; đồng thời xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện để các địa phương có căn cứ triển khai bố trí cán bộ thú y xã.

Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, đề nghị HĐND tỉnh quan tâm xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND theo hướng mở rộng đối tượng được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh ung thư và người bị suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo định kỳ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng chi phí, có điều kiện tiếp tục điều trị, bảo đảm an sinh xã hội và thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tỉnh đối với những người không may mắc bệnh hiểm nghèo…

Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm nghiên cứu, ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các Chi hội trưởng các đoàn thể phải nghỉ công tác do thực hiện việc sáp nhập thôn, nhất là những người đã có nhiều năm tham gia công tác, có nhiều đóng góp nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Về quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, cử tri đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá lại tính cần thiết, hiệu quả thực tế của loại hình bảo hiểm này, nhất là đối với người dân sử dụng xe máy phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc giải quyết quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, bảo đảm việc thực hiện chính sách thực sự thiết thực, hiệu quả.

Về giáo dục và đào tạo, đề nghị cần có quy định, xác định rõ phân hiệu và điểm trường và nên căn cứ vào quy mô cán bộ, giáo viên, học sinh, khoảng cách đến trường chính để xác định phân hiệu hay điểm trường, qua đó bố trí cán bộ quản lý, Phó Hiệu trưởng cho phù hợp. Đề nghị các cơ quan liên quan có văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bán trú trong các nhà trường. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát nhu cầu nhân lực, có kế hoạch bố trí, tuyển dụng đối với vị trí nhân viên y tế trường học theo đúng quy định, qua đó đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ.

Về an sinh xã hội, đề nghị xem xét tăng tỷ lệ thanh toán BHYT và đơn giản hóa thủ tục chỉ định đối với các chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao như chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ khi người dân đi khám, chữa bệnh…

Đề nghị quan tâm, tăng cường hơn nữa việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Đẩy mạnh việc điện tử hóa 100% thành phần hồ sơ đầu vào. Thực hiện triệt để nguyên tắc: giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc đã được số hóa thì không yêu cầu người dân phải nộp bản sao hay xuất trình lại bản giấy. Tăng cường liên thông dữ liệu điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai - Cơ quan Thuế - Bộ phận Một cửa để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện.

Cử tri cũng đề nghị hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 20 lô đất đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực bãi sông ngoài đê Trung ương. Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy Hoàng Thọ Đúc và dự án đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Anh Việt.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; về hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công…

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: Lam Hồng

Thay mặt Tổ đại biểu số 8, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

* Chiều 5/11, tại xã Gia Trấn, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Vũ Thị Dược, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Trấn đã tiếp xúc cử tri các xã: Gia Trấn, Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Phong, Gia Viễn, Gia Hưng và phường Tây Hoa Lư.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Gia Trấn. Ảnh: Minh Quang

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo cử tri các địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tại xã Gia Trấn. Ảnh: Minh Quang

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cử tri đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 cũng như dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; đồng thời đề xuất một số ý kiến, kiến nghị để các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Cụ thể, về chế độ, chính sách, đại diện cử tri xã Đại Hoàng, Gia Phong đề nghị tỉnh xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHXH cho đội ngũ cán bộ thôn; có chính sách hỗ trợ phụ cấp, tăng thu nhập cho đội ngũ viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã nhằm giảm bớt khó khăn, giúp viên chức ổn định đời sống, yên tâm công tác; quan tâm điều chỉnh, bổ sung kinh phí hoạt động phù hợp với quy mô hình thôn sau sắp xếp; hỗ trợ kinh phí hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở thôn sau sáp nhập, chi đoàn trong trường học và các chi đoàn cơ quan, công an; chế độ phụ cấp đối với chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể ở thôn…

Cử tri xã Đại Hoàng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Quang

Cũng tại hội nghị, đại diện cử tri xã Gia Trấn đã nêu đề xuất, kiến nghị về vấn đề nước sạch, hạ tầng giao thông nông thôn, y tế. Trong đó cử tri đề nghị tỉnh đánh giá lại công suất, khả năng cung cấp nước của 3 nhà máy nước trên địa bàn; nghiên cứu phân chia luồng, tuyến cung cấp nước từ các nhà máy cho phù hợp, đồng thời có kế hoạch nâng cấp các nhà máy, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng xả thải từ các trang trại chăn nuôi, nhất là các hộ chăn nuôi tự phát gây ô nhiễm nguồn nước chảy về Vân Long và sông Đáy; nghiên cứu đầu tư hạ tầng khu vực tiếp giáp Vân Long sang sông Đáy đảm bảo thủy lợi, phòng chống lụt bão, điều tiết nước, tạo cảnh quan môi trường cho các xã trong vùng thuộc di sản Vân Long.

Đại diện cử tri xã Gia Trấn cũng đề nghị tỉnh bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã; nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, kênh mương và hạ tầng giao thông khu vực Khu công nghiệp Gián Khẩu; nghiên cứu nâng cấp, mở rộng nút giao thông ngã ba Gián Khẩu để giảm ùn tắc; trước mắt điều chỉnh tín hiệu đèn, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải trên tuyến đường từ đê Đầm Cút ra đường 477; lắp đặt biển báo giới hạn tải trọng phù hợp với khả năng chịu tải của tuyến đường. Kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp hoặc mở rộng đoạn đường qua cống Ba Cửa; đồng thời nghiên cứu xây dựng tuyến đường liên xã, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Cử tri cũng đề nghị Sở Y tế sớm có giải pháp hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao năng lực chuyên môn, trang bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị và có các giải pháp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị. Ảnh: Minh Quang

Thay mặt Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Phương Hạnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời trao đổi, giải đáp, làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.