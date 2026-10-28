Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cô Ba, Canh Tân

Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cô Ba.

Tại hội nghị tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6, thứ 7 (kỳ họp chuyên đề); tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đồng thời, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII và những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Cử tri xã Cô Ba kiến nghị Nhà nước quan tâm tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh trong nuôi tằm; hỗ trợ phân bón cho cây dâu. Đồng thời, đề nghị bê tông hóa, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường liên xóm chưa được đầu tư; xây dựng, mở rộng nhà văn hóa xóm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ đủ điều kiện; xem xét chế độ phụ cấp đối với viên chức và trang cấp máy tính cho những người hoạt động không chuyên trách ở xóm phục vụ công tác điều hành, chuyển đổi số tại cơ sở.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND xã Cô Ba trao đổi, trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các ý kiến, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại xã Canh Tân.

Tại hội nghị, cử tri xã Canh Tân kiến nghị về tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, nhất là công tác kiểm đếm, chuẩn bị bàn giao mặt bằng; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các hội quần chúng; những vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và hệ thống giao thông nông thôn.

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND xã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; các kiến nghị vượt thẩm quyền được Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tổng hợp đầy đủ đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.