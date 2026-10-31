Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp thứ 6, thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đã được thông qua; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 4.

Cử tri xã Đức Long kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông; khắc phục tình trạng ngập úng thường xuyên trên tuyến Quốc lộ 34B, đoạn từ Km3+500 đến Km4+500, khu vực trước Đồn Biên phòng và đoạn cầu Thả Tấn - Keng Híc. Đề nghị đẩy nhanh các thủ tục mở lối mở Nà Lạn - Bó Cục nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu; xem xét chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn biên giới và đại biểu HĐND cấp xã hoạt động kiêm nhiệm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, hoàn thiện hồ sơ đất đai đối với các công trình, dự án đã hoàn thành; cần khảo sát, sửa chữa các tuyến mương thủy lợi đã xuống cấp tại thôn Lê Lợi; đầu tư đường nội đồng vào khu sản xuất tại thôn Danh Sỹ, Bản Nhận; mở rộng tuyến đường từ ngã ba Bản Pằng cũ đến Bản Nhận.

Đề nghị nhà thầu, đơn vị thi công dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có phương án bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân tại khu vực Nà Én cũ bị ảnh hưởng do sạt lở, vùi lấp đập, mương phai và diện tích đất sản xuất. Quan tâm bố trí kinh phí duy trì hoạt động của các cụm loa truyền thanh trên địa bàn xã.

Cử tri xã Phục Hòa kiến nghị tỉnh quan tâm xây dựng bộ danh mục sản phẩm công việc và tiêu chí đánh giá KPI mẫu dùng chung đối với các chức danh HĐND cấp xã hoạt động chuyên trách, bảo đảm thống nhất, khách quan và phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan dân cử. Cử tri xóm Lương Thiện đề nghị sớm hoàn trả tuyến đường liên xóm, liên xã từ Nà Dạ đến xã Hạnh Phúc bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; khẩn trương triển khai xây dựng kè hai bên suối Sầm Xuyên, đoạn cuối đến cầu theo phương án đã thống nhất, bảo đảm an toàn công trình và phòng, chống sạt lở, ngập lụt; xem xét đầu tư mở rộng nút giao Quốc lộ 3 với đường tỉnh lộ 205, đoạn từ xóm Đoàn Kết lên Công ty cổ phần bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nùng Trí Cao; Nguyễn Hùng Cường, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Hoàng Diệu Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đặng Trung Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh tại xã Bạch Đằng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cử tri xã Bạch Đằng mong muốn đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến với các sở, ngành và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quản lý chặt chẽ nguồn giống cây trồng trên địa bàn, đặc biệt là giống cây lâm nghiệp như cây keo; nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xóm; tiếp tục hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 22 hộ dân hoàn cảnh khó khăn, sinh sống xa trung tâm; sớm ban hành quy định về định mức trang bị máy móc, thiết bị cho cấp xóm làm cơ sở triển khai thực hiện; sớm xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung theo lợi thế của từng địa phương và tăng cường liên kết vùng giữa các xã.

Chỉ đạo, hướng dẫn và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển vùng trồng cây dược liệu, trồng rừng và kinh tế dưới thảm rừng; quan tâm kết nối doanh nghiệp tìm đầu ra cho cây quế trên địa bàn; sớm giải quyết những vướng mắc liên quan đến đất rừng Công ty VINAFOR để người dân phát triển kinh tế; những khó khăn trong việc kết nối dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia…

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương được lãnh đạo UBND xã Bạch Đằng tiếp thu, trả lời, làm rõ tại hội nghị. Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.