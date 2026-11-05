Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Kim Sơn. Ảnh: Anh Tuấn

* Sáng 5/11, tại xã Kim Sơn, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Kim Sơn, Chất Bình, Lai Thành, Phát Diệm, Định Hoá, Bình Minh, Kim Đông, Quang Thiện.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã kiến nghị cấp trên quan tâm, giải quyết một số vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất của người dân.

Cử tri xã Kim Sơn đề nghị đầu tư, mở rộng hệ thống cấp nước sạch đến các khu vực còn lại của xã, giúp người dân sớm được sử dụng nước sạch an toàn, bảo đảm vệ sinh; nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ ĐT481D (từ Quy Hậu đi Đò Mười); triển khai thi công và hoàn thiện tuyến đường Bái Đính - Kim Sơn đoạn đi qua địa bàn xã Kim Sơn...

Cử tri xã Kim Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Anh Tuấn

Cử tri xã Phát Diệm đề nghị HĐND tỉnh hướng dẫn cụ thể mức chi và thời gian chi, chỉ đạo bố trí nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch HĐND xã, phường để thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Cử tri xã Bình Minh đề nghị đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi, tiêu thoát nước; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông kết hợp ngăn nước từ kênh Cà Mâu vào khu vực sản xuất; đầu tư, xây dựng kè kiên cố chống sạt lở và xem xét hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định; đề nghị hướng dẫn, cho phép thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cói sang đất nuôi trồng thủy sản để phù hợp với quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất của địa phương.

Liên quan đến chế độ, chính sách, cử tri các xã đề nghị điều chỉnh nâng mức phụ cấp, thù lao, hỗ trợ với những người hoạt động ở thôn, xóm và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho các thôn, xóm sau sáp nhập; có cơ chế, chính sách chung của tỉnh trong việc xây mới, nâng cấp, sửa chữa và phát huy hiệu quả nhà văn hóa, sân thể thao cùng các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tinh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

* Sáng 5/11, tại xã Yên Khánh, Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Dương Đức Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Khánh; Trần Thị Thùy Dương, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã: Yên Khánh, Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh Thiện, Khánh Trung.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 3 đã thông tin đến cử tri về dự kiến địa điểm, thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khoá XVI; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khoá XVI.

Cử tri xã Khánh Nhạc phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại hội nghị, cử tri các xã đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026. Đồng thời nêu lên một số ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các nội dung: Có chế độ, chính sách phù hợp đối với viên chức tại các Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã; điều chỉnh chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở thôn, xóm; nghiên cứu cơ chế, giải pháp và hướng dẫn cụ thể về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn cho người nông dân trong hoạt động sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các xã nhằm phục vụ đời sống của nhân dân…

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng

Thay mặt Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cảm ơn, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu tiếp thu toàn bộ các nội dung nêu tại hội nghị, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

* Sáng 5/11, tại xã Hải Hưng, Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Hải Hậu, Hải Anh, Hải Hưng và Hải Quang.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Dự hội nghị có các đại biểu HĐND tỉnh: Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; Đặng Thị Vân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Trần Đăng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã: Hải Hậu, Hải Anh, Hải Hưng và Hải Quang. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các địa phương đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Cử tri xã Hải Hưng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Cử tri xã Hải Hưng đề nghị Sở Xây dựng, Sở Công thương và đơn vị quản lý đường bộ quan tâm kiểm tra, khảo sát thực tế, đánh giá mức độ nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 21 đoạn qua thôn Vân Nam, từ cầu Chợ Trâu đến khu vực dân cư Hải Vân, sớm xây dựng phương án và bố trí nguồn lực lắp đặt hệ thống rào chắn, hộ lan bảo vệ, nhất là tại các vị trí tiếp giáp với sông. Đồng thời, cần triển khai các giải pháp cảnh báo nguy hiểm, tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri và tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh sẽ được nghiên cứu, xem xét tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

* Sáng 5/11, tại phường Phủ Lý, Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Phủ Lý, Hà Nam, Châu Sơn, Phù Vân, Liêm Tuyền.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Phủ Lý. Ảnh: Phạm Hiền

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh khoá XVI.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Nam; Trần Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Châu Sơn; các vị đại biểu HĐND tỉnh; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo 5 phường và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Hiền

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri các phường dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2026, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri phường Phủ Lý kiến nghị các nội dung: Quan tâm xem xét mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; xem xét, tạo điều kiện cho các tổ dân phố có nơi sinh hoạt cộng đồng quy mô đủ lớn, có đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ nhân dân trong việc sinh hoạt tập thể; hỗ trợ kinh phí để giải toả các phần mộ riêng lẻ nằm rải rác trong khu dân cư di chuyển về nơi tập trung…

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hiền

Cử tri phường Châu Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT 494C; các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu có phương án xử lý điểm đen giao thông tại nút giao ngã 5 tổ dân phố La Mát…

Cử tri phường Phù Vân nêu ý kiến: Tại Khu công nghiệp Châu Sơn phát hiện khí thải có mùi khó chịu gây ỗ nhiễm môi trường, đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đơn vị sản xuất gây phát sinh nguồn chất thải để bảo vệ sức khoẻ cho người dân; đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập…

Cử tri phường Hà Nam phản ánh, hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến đường do tỉnh quản lý đi qua địa bàn phường đã bắt đầu xuống cấp, đề nghị ngành chức năng có giải pháp để khắc phục; đề nghị hướng dẫn rõ việc phân loại, thu gom, vận chuyển, tiếp nhận và xử lý đối với từng loại vật liệu, chất thải phát sinh, đặc biệt là đất, đá đào và phế thải phá dỡ; điều kiện tận dụng, tái sử dụng hoặc sử dụng làm vật liệu san lấp phù hợp với quy định…

Cử tri phường Liêm Tuyền nêu ý kiến: Sau khi sáp nhập các tổ dân phố, diện tích rộng, dân cư đông, phụ cấp cho cán bộ bộ cơ sở tổ dân phố còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí cho cán bộ cơ sở và đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách...

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm.

Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh khoá XVI phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Hiền

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh khoá XVI cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

* Sáng 5/11, các vị đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Đồng Thái trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nhung, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; cấp ủy, chính quyền địa phương và đại biểu cử tri.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Thái. Ảnh: Trường Giang

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mô thông báo chương trình, nội dung Kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh. Ảnh: Trường Giang

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Đồng Thái kiến nghị một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở và đầu tư hạ tầng trên địa bàn. Trong đó, cử tri đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ bổ sung từ ngân sách địa phương đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận thôn trong thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội; nghiên cứu, bổ sung chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với các chức danh Phó trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi đoàn và Phó chi hội các đoàn thể ở thôn.

Cử tri xã Đồng Thái nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Cử tri phản ánh, trạm bơm Cầu Đằng được đầu tư từ năm 2007, có 6 máy, công suất 2.400m³/giờ, phục vụ tiêu thoát nước cho gần 300 ha đất ruộng trũng và khoảng 600 ha khu dân cư thuộc 11 thôn, xóm. Sau gần 20 năm sử dụng, trạm bơm xuống cấp, chỉ vận hành được tối đa 4/6 máy; hệ thống kênh dẫn bồi lắng, tiêu thoát nước chậm, thường xuyên gây ngập úng vào mùa mưa, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Công trình đã có trong danh mục dự kiến khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, vì vậy cử tri mong muốn tỉnh sớm triển khai để chủ động phòng, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất và dân sinh.

Đối với lĩnh vực giao thông, cử tri cho biết, hiện hố, trụ cầu Giang Khương có hiện tượng sụt lún, dầm cầu yếu; địa phương đã phải hàn barie để hạn chế tải trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện lưu thông qua cầu. Cử tri đề nghị tỉnh sớm triển khai xây dựng cầu, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện các sở, ngành có liên quan của tỉnh tiếp thu, trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và Trung ương đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

* Sáng 5/11, tại xã Hải Xuân, Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các đại biểu: Phạm Vinh Dự, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hải Tiến, Tổ trưởng; Dương Thị Tươi, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Đào Thị Tuyền, Phó Bí thư Chi bộ, Phụ trách Phòng Truyền thông Trung tâm Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hải Xuân, Hải Thịnh, Hải Tiến và Hải An.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hải Xuân. Ảnh: Văn Đại

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng năm 2027; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước…

Cử tri xã Hải Xuân phát biểu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Văn Đại

Cử tri các địa phương đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, thiết thực liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Cụ thể, cử tri xã Hải Xuân đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp hạ tầng trường học, trạm y tế đã xuống cấp do ảnh hưởng của khí hậu ven biển, đồng thời bổ sung trang thiết bị y tế và mở các lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ y, bác sĩ cơ sở.

Cử tri xã Hải An kiến nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục, cấp vốn khởi công dự án "Cải tạo, nâng cấp đường, kè kênh Ngòi Cau" để chống sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và thoát lũ; đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể việc thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các thôn theo Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND nhằm tháo gỡ vướng mắc về chứng từ.

Cử tri xã Hải Tiến mong muốn tỉnh xem xét hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho lực lượng không chuyên trách (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận); cấp bổ sung 1 hệ thống họp trực tuyến cho cấp xã; giải ngân kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (30 triệu đồng/hộ) cho 8 hộ gia đình là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hoàn thành sửa chữa nhà ở.

Đồng chí Dương Thị Tươi, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Văn Đại

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết tại kỳ họp sắp tới.