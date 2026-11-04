Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu xã Phú Long. Ảnh: Ngọc Linh

* Sáng 4/11, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh khoá XVI đã tiếp xúc cử tri xã Phú Long. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Phú Long và kết nối trực tuyến với 10 điểm cầu các xã, phường: Cúc Phương, Nho Quan, Quỳnh Lưu, Gia Lâm, Phú Sơn, Thanh Sơn, Gia Tường, Tam Điệp, Trung Sơn, Yên Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Linh

Dự hội nghị, Tổ Đại biểu số 1 HĐND tỉnh có các đồng chí: Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Đức Tân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường Tam Điệp; Lê Thu Hà, Phó trưởng Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh; Hoàng Khắc Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nho Quan.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 1 đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khoá XVI; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khoá XVI.

Cử tri xã Phú Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Linh

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 cũng như dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm; đồng thời đề xuất một số ý kiến, kiến nghị.

Trong lĩnh vực giao thông, cử tri đề nghị đầu tư, nâng cấp tuyến đường ĐT.479C; khắc phục, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn xã Nho Quan, Phú Long đã xuống cấp. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch Công viên động vật hoang dã, tránh tình trạng quy hoạch kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến quyền lợi, kế hoạch sản xuất của người dân.

Về chế độ, chính sách, cử tri đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét nâng mức phụ cấp, có chế độ BHXH đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố sau sáp nhập. Đề nghị xem xét có quy định về hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh Chủ tịch hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Linh

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

* Sáng 4/11, Tổ đại biểu số 4 - HĐND tỉnh khóa XVI gồm các đồng chí: Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Hùng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ý Yên; Trịnh Minh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; Đinh Thanh Hoan, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã: Tân Minh, Phong Doanh, Vũ Dương, Vạn Thắng, Ý Yên, Yên Đồng, Yên Cường.

Các đại biểu HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Tân Minh. Ảnh: Minh Tân

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Tân

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và đại biểu cử tri của 7 xã.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026; Định hướng quy hoạch và phát triển không gian đô thị tỉnh Ninh Bình; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo dự kiến, Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 30/11/2026, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027; xem xét, quyết nghị các vấn đề về ngân sách, đầu tư công và nhiều cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cử tri xã Tân Minh nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Minh Tân.

Tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 cũng như dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; đồng thời đề xuất một số ý kiến, kiến nghị.

Cử tri các xã đề nghị quan tâm đầu tư kiên cố hóa và nạo vét kênh Hoàng Hoa Thám phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước của Khu công nghiệp Trung Thành.

Sau sắp xếp, sáp nhập, các thôn đều có địa bàn rộng, nhân khẩu đông. Đối với các tổ chức đoàn thể ở thôn, nhiệm vụ được giao khá nhiều, song chưa có chế độ, chính sách cho các đồng chí là phó chi hội các đoàn thể. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét có quy định về hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với nhóm cán bộ này.

Cử tri cũng đề nghị HĐND tỉnh xem xét có quy định về hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với viên chức làm việc tại các Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã. Mặc dù tính chất công việc đa dạng, phạm vi nhiệm vụ rộng, yêu cầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao nhưng hiện nay viên chức làm việc tại các Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã chưa được hưởng chế độ phụ cấp. Đề nghị bổ sung viên chức cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Minh do số lượng viên chức hiện có còn thiếu so với biên chế được giao, nhiều viên chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc, thường xuyên làm việc ngoài giờ hành chính.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Minh Tân.

Thay mặt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.