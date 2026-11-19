Sáng 19-11, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Tuy trước Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Tuy.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ bảy; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những lần tiếp xúc trước. Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tuy báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Vĩnh Tuy kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống và hoạt động tại cơ sở. Trong đó, cử tri thôn Phố Mới và thôn Tự Lập đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực nâng cấp, mở rộng Đền Chúa Bà tại thôn Phố Mới; xây dựng bờ kè bảo vệ khu vực đền dọc sông Lô, đồng thời nghiên cứu quy hoạch lâu dài, mở rộng không gian và xây dựng công viên cây xanh ven sông. Cử tri cũng đề nghị xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn và người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sáp nhập.

Một số ý kiến đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn cụ thể việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp xã, bảo đảm thống nhất, công bằng giữa các chức danh có vị trí, vai trò tương đương thuộc HĐND và UBND cấp xã. Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri phản ánh việc đo đạc, trích lục hồ sơ đất đai phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn phải liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai, gây khó khăn cho người dân. Qua đó, đề nghị tỉnh nghiên cứu phân cấp, phân quyền hoặc bố trí cơ chế tiếp nhận, giải quyết các thủ tục này tại cấp xã, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Cử tri xã Vĩnh Tuy phát biểu kiến nghị tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Quang Minh biểu dương những kết quả xã Vĩnh Tuy đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng số hóa hồ sơ, số hóa đảng viên, xác định rõ vị trí việc làm và nhu cầu nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại diện chính quyền địa phương và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình tại hội nghị; những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tặng quà cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Tuy.

Dịp này, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã trao tặng 5 phần quà cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Tuy.

Sáng 19-11, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Yên Phú.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri xã Yên Phú.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XX. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và xem xét, thông qua 25 dự thảo nghị quyết quan trọng. Tổ đại biểu cũng thông tin kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Cử tri xã Yên Phú nêu ý kiến tại hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư các tuyến đường kết nối phục vụ sản xuất trên địa bàn xã; bổ sung kinh phí hoàn thiện hạ tầng khu dân cư thôn Quảng Tân; nâng cấp tuyến đường từ xã Yên Phú đi xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai nhằm tăng cường kết nối, phục vụ giao thương; quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất Trường THCS Yên Hương; bố trí kinh phí xây dựng trụ sở làm việc của xã Yên Phú; sớm đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Yên Lâm; đề nghị Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Lam Sơn, chủ đầu tư Thủy điện sông Lô 7, sớm có giải pháp xây dựng kè chống sạt lở khu vực hạ lưu nhà máy…

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Yên Phú đã báo cáo, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh trao đổi với cử tri xã Yên Phú.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân cảm ơn cử tri đã thẳng thắn, trách nhiệm nêu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng chí cũng trực tiếp làm rõ thêm một số nội dung, kiến nghị của cử tri quan tâm. Ngoài ra, các vấn đề cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc cũng sẽ được tổ đại biểu tổng hợp, gửi các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết; đồng thời kiến nghị nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Sáng 19-11, đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Giang 2 cùng Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Hòa An trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri xã Hòa An.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp và các dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp thường lệ thứ 7, HĐND tỉnh khóa XX; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 1, trước và sau kỳ họp thứ 4.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Hòa An kiến nghị các cấp, ngành chức năng quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT 188; khảo sát làm cầu phao qua sông Gâm, nâng cấp tuyến đò kết nối với xã Kim Bình và xây dựng cầu dân sinh tại thôn Làng Rèn. Cử tri cũng đề nghị đầu tư xây mới, sửa chữa nhà văn hóa thôn, cơ sở vật chất trường học; sớm chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ngoài ra, cử tri kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn, bí thư chi bộ, trưởng thôn; thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ việc và bổ sung biên chế vị trí kế toán cho Phòng Văn hóa - Xã hội…

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh đã trao tặng 3 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Lãnh đạo UBND xã Hòa An đã trực tiếp trao đổi, giải trình và làm rõ một số nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Vàng Seo Cón đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc chính sách cấp báo cho người cao tuổi, xây dựng hạ tầng đường, trường, nhà văn hóa, bổ sung biên chế vị trí việc làm... Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Nhân dịp này, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã trao tặng 3 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa An.