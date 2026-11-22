Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.

Bộ Tài chính tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, điều hành hợp lý chính sách thuế, phí

Theo Chỉ thị 40/CT-TTg ngày 21/11/2026, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kích cầu tiêu dùng.

Về đầu tư công, Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tổng hợp, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đồng thời, Bộ Tài chính đôn đốc công tác thu hồi tạm ứng; đánh giá thực chất kết quả chấm điểm giải ngân, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Việc tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng và phát triển thị trường trong nước.

Về chính sách ưu đãi đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành; kịp thời tổng hợp, kiến nghị xử lý những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Nhiệm vụ này nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về chính sách tài chính, ngân sách, Bộ Tài chính được giao bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các chính sách theo quy định về tiền lương, an sinh xã hội và người có công. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách của Nhà nước, góp phần ổn định đời sống người dân, nhất là trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, về chính sách thuế, phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính điều hành theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

Tổ chức tín dụng được yêu cầu rà soát chi phí, xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay

Cũng tại Chỉ thị số 40/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Giải pháp này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tiến công nghệ, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng được khuyến khích phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng tiêu dùng phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân để mua sắm hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Hoạt động cho vay đồng thời phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ mua sắm hàng hóa, đặc biệt qua các kênh trực tuyến.