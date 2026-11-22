Theo thông tin từ Báo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Giải pháp này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tiến công nghệ, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng được khuyến khích phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng tiêu dùng phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân để mua sắm hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Hoạt động cho vay đồng thời phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ mua sắm hàng hóa, đặc biệt qua các kênh trực tuyến.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra vào ngày 4/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết lãi suất cho vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10 giảm 0,2 - 0,5 điểm phần trăm so với thời điểm báo cáo đầu tháng.

Theo thống kê được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước công bố, hơn 20 ngân hàng đã triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm 0,5 - 2%/năm.

Cũng theo Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay; đồng thời sẽ có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.