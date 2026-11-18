Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng Trương Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2026, các đơn vị thành viên trong cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực phát động, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Qua đó đã phát huy vai trò của tập thể, cá nhân chủ động đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, tham mưu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đại diện các hội trong Cụm thi đua số 12 tham dự hội nghị

Phong trào thi đua được các đơn vị thành viên trong cụm triển khai đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng; việc tiếp nhận, quản lý các nguồn quỹ và hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời.

Nổi bật, các tổ chức thành viên đã tích cực vận động, tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng và trao hơn 280.700 suất quà tặng người nghèo, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 129 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế. Việc phối hợp giữa các đơn vị trong rà soát, đánh giá phong trào thi đua, phát hiện mô hình mới, cách làm sáng tạo và gương điển hình để nhân rộng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp với các sở, ngành trong tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động có lúc chưa chặt chẽ.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh tham gia đóng góp ý kiến

Do đặc thù nhiệm vụ và khối lượng công việc chuyên môn lớn, hoạt động thi đua ở một số đơn vị còn riêng lẻ; các hoạt động chung của cụm chưa tạo được sức lan tỏa như kỳ vọng.

Năm 2027, Cụm thi đua số 12 đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố nghiêm trọng và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị phối hợp vận động, sử dụng hiệu quả nguồn lực cho các chương trình nhân đạo, từ thiện; hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo các hội trong Cụm thi đua số 12 tham dự hội nghị

Cụm cũng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng thời, duy trì hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo; kịp thời tổng hợp, phản ánh và đề xuất cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng.

Cụm thi đua số 12 gồm 15 tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, gồm Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh.