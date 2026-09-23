Các tổ chức quốc tế nhận định áp lực tỷ giá trong tầm kiểm soát

Sau khi lập đỉnh lịch sử, tỷ giá trung tâm ngày 23/9 giảm nhẹ 5 đồng về mức 25.635 VND/USD, nâng mức tăng lũy kế từ đầu năm lên hơn 2% và duy trì mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng thời điểm, giá USD tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do giữ xu hướng đi ngang. Vietcombank và BIDV niêm yết mức 25.830 VND/USD mua vào và 26.210 VND/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, giá giao dịch quanh mức 25.870 VND/USD chiều mua và 25.920 VND/USD chiều bán.

ADB, UOB nhận định thị trường ngoại hối Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết.

Trước những biến động này, các tổ chức quốc tế đánh giá sức ép lên đồng nội tệ là khó tránh khỏi trước động thái lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), song nền kinh tế Việt Nam có đủ điểm tựa để giữ vững sự ổn định.

Ngày 23/9, tại họp báo về kinh tế Việt Nam, ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, cho biết chính sách tăng lãi suất của Fed ảnh hưởng tới Việt Nam qua ba kênh chính gồm tỷ giá, lãi suất trong nước và dòng vốn ngoại (FDI).

Cụ thể, đồng USD mạnh lên gây sức ép cho đồng Việt Nam và tâm lý thị trường, đồng thời việc thu hẹp chênh lệch lãi suất VND và USD cũng tạo ra nhiều thách thức cho điều hành tiền tệ. Dù vậy, ADB nhấn mạnh Việt Nam có nền tảng vững vàng để gia tăng sức chống chịu nhờ đà tăng trưởng tích cực, sản xuất công nghiệp duy trì nhịp tăng trưởng cốt lõi, thu hút FDI diễn biến thuận lợi, nợ công trong tầm kiểm soát và công tác quản lý giá đạt hiệu quả. "Các yếu tố này tạo dư địa để Việt Nam điều hành linh hoạt nhằm làm dịu tác động từ bên ngoài", ông Giáp nhấn mạnh.

Đánh giá riêng về dòng vốn, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty cho rằng các quyết định đầu tư dài hạn, đặc biệt là nguồn vốn FDI, không chịu ảnh hưởng đáng kể bởi mặt bằng lãi suất mang tính chu kỳ của Fed do nhà đầu tư luôn tính toán chi phí vốn theo khoảng thời gian dài.

Ông kỳ vọng FDI vẫn là trụ cột tăng trưởng ổn định của Việt Nam, dù áp lực từ mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ đối với tỷ giá và dòng vốn là thách thức chung của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực.

Về chính sách tiền tệ nửa đầu năm 2026, các chuyên gia ADB ghi nhận Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% và mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%, kết hợp điều hành tỷ giá linh hoạt và sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản.

Tính đến cuối tháng 6, tín dụng ước tăng 8,0% so với cuối năm 2025 với tổng dư nợ đạt khoảng 20.000 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực lãi suất gia tăng cùng sức ép tỷ giá đang thu hẹp dư địa nới lỏng tiền tệ, đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ chất lượng tài sản khi tín dụng tăng nhanh và tập trung lớn vào bất động sản.

Ở góc nhìn từ ngân hàng UOB, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB Việt Nam nhận định tác động từ Fed truyền dẫn qua sức mạnh đồng USD, phần bù lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài và khẩu vị rủi ro quốc tế. Việc chênh lệch lãi suất thu hẹp tạo sức ép lên tỷ giá VND, đẩy chi phí huy động vốn USD của doanh nghiệp và ngân hàng lên cao, đồng thời ảnh hưởng đến dòng vốn gián tiếp.

Dù vậy, UOB đánh giá các áp lực này hoàn toàn có thể kiểm soát nhờ nguồn vốn FDI ổn định, cán cân đối ngoại vững chắc và dự trữ ngoại hối phù hợp. Đặc biệt, với vị thế quốc gia nhập khẩu vốn đang trong giai đoạn đầu tư mạnh, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm mới là yếu tố tham chiếu mang tính then chốt đối với chi phí tài trợ dài hạn của Việt Nam.

Theo UOB, dư địa nới lỏng tiền tệ khá hạn chế khi lạm phát tiệm cận ngưỡng mục tiêu, tăng trưởng tín dụng vượt tốc độ huy động vốn và cán cân thương mại chuyển sang thâm hụt. Ngân hàng này dự báo lãi suất tái cấp vốn được duy trì ở mức 4,5% trong phần còn lại của năm 2026 và sang năm 2027.

Dù đối mặt với các áp lực vĩ mô, triển vọng trung và dài hạn của đồng nội tệ vẫn được bảo đảm nhờ tăng trưởng kinh tế, FDI và sự điều hành của NHNN. Trong tháng 8, đồng VND đã tăng 0,8% lên mức 26.073 VND/USD. UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 26.200 đồng trong quý IV/2026, sau đó hạ dần về 26.100 đồng trong quý I/2027, còn 26.000 đồng trong quý II/2027 và chạm mức 25.900 đồng vào quý III/2027.

Nhìn nhận về sự ổn định của thị trường, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ của Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết thị trường ngoại hối và lãi suất trong nước vẫn giữ vững sự ổn định dù Fed nâng lãi suất. Chuyên gia này dự báo biên độ biến động của tỷ giá USD/VND trong phần còn lại của năm 2026 và năm 2027 sẽ chỉ dao động trong khoảng 1-2%, dựa trên trợ lực vững chắc từ dòng vốn FDI, khả năng thu hút nguồn vốn ngoại và năng lực điều hành tỷ giá linh hoạt của cơ quan quản lý.