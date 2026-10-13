Các tổ chức môi trường đề nghị Tefal loại bỏ 'hóa chất vĩnh cửu' khỏi chảo chống dính

Groupe SEB là đơn vị sở hữu thương hiệu đồ gia dụng Tefal, hiện vẫn sử dụng một số hợp chất thuộc nhóm này trong các sản phẩm chống dính.

Theo ClientEarth, các tổ chức trên cho rằng cách tiếp cận của Groupe SEB chưa đánh giá đầy đủ những rủi ro môi trường liên quan đến PFAS, đồng thời chưa đưa ra các biện pháp phù hợp để hạn chế tác động. Các tổ chức đề nghị doanh nghiệp công khai cam kết chuyển đổi khỏi việc sử dụng PFAS trong vòng 3 tháng. Nếu không đạt được cam kết, vụ việc có thể được đưa ra tòa án.

Groupe SEB cho biết sẽ xem xét các nội dung được nêu và có phản hồi khi cần thiết theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp và Liên minh châu Âu (EU), dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Tranh cãi tập trung một phần vào PTFE (polytetrafluoroethylene), hợp chất được sử dụng trong lớp phủ chống dính của một số sản phẩm Tefal và thuộc nhóm PFAS. Theo các chuyên gia, PTFE chưa được xác định có mối liên hệ với ung thư như một số hợp chất PFAS khác, nhưng quá trình sản xuất và xử lý chất thải chứa PTFE có thể phát thải các chất gây hại ra môi trường. Việc đốt bỏ các sản phẩm chứa PTFE cũng có nguy cơ giải phóng hóa chất nguy hại.

Đây không phải lần đầu Groupe SEB đối mặt với sức ép từ các tổ chức môi trường. Tháng 7/2025, ba tổ chức tại Pháp đã khởi kiện doanh nghiệp với cáo buộc có hành vi thương mại gây hiểu lầm liên quan đến chiến dịch quảng cáo lớp phủ chống dính của Tefal. Vụ kiện tập trung vào việc sử dụng thông điệp quảng cáo về tính an toàn của sản phẩm.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh EU đang xem xét các biện pháp kiểm soát PFAS. Ủy ban châu Âu dự kiến đưa ra đề xuất chính thức vào đầu năm 2027, sau khi nhận báo cáo cuối cùng từ Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA). Tháng 3/2026, ECHA nhận định PFAS đang làm gia tăng rủi ro đối với con người và môi trường, đồng thời kêu gọi áp dụng lệnh cấm trên diện rộng, ngoại trừ một số trường hợp chưa có chất thay thế phù hợp.

PFAS là nhóm hóa chất nhân tạo được sử dụng trong nhiều sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp, trong đó có một số loại bao bì thực phẩm, quần áo chống thấm và đồ gia dụng. Do khó phân hủy trong môi trường, nhiều hợp chất thuộc nhóm này có thể tồn tại lâu dài và gây ra những lo ngại về sức khỏe cộng đồng.