Các tổ chức hội bám sát định hướng lớn, góp sức phát triển Thái Nguyên

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên chủ trì Hội nghị.

Tỉnh Thái Nguyên hiện có 13 tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Hơn 5 tháng được chuyển giao về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, mô hình tổ chức mới đã phát huy hiệu quả, bảo đảm thống nhất đầu mối lãnh đạo, tăng cường phối hợp hành động, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội trong công tác vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Những tháng qua, 13 tổ chức hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có một số kết quả nổi bật như: Hội Nhà báo tỉnh đã tham mưu Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức thành công Hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026); các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh trong 9 tháng đã vận động, trợ giúp gần 59 nghìn lượt đối tượng, với tổng trị giá trên 75,7 tỷ đồng…

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, các tổ chức hội vẫn gặp một số khó khăn nhất định, chủ yếu về kinh phí hoạt động; cơ sở vật chất; phương tiện công; nguồn nhân lực, nhân sự tại cấp tỉnh và cấp xã…

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tổ chức hội nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức hội trong khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm và thời gian tới.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, các tổ chức hội cần bám sát nhiệm vụ, định hướng của Trung ương, phù hợp với đặc thù địa phương; đặc biệt là bám sát chủ trương, định hướng lớn gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm; lựa chọn những nội dung gắn với các chủ trương lớn của tỉnh để tạo dấu ấn trong hoạt động.

Thời gian tới, các tổ chức hội cần cụ thể hóa, lượng hóa nhiệm vụ được giao, làm cơ sở đánh giá KPI theo quy định.