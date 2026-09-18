Các tỉnh từ Nghệ An đến Huế có mưa to trên 80mm

Đêm 19-9 và ngày 20-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18-9, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Nhiều tuyến đường ở làng Vĩnh An, phường Phong Dinh, TP Huế bị ngập lụt do mưa to. Ảnh: TTXVN

Các khu vực nêu trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 16 giờ 20 phút đến 21 giờ 20 phút, khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại các xã, phường: Hương Bình, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây. Cấp thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.