Các tỉnh, thành ven biển chủ động ứng phó gió Đông Bắc mạnh

Chiều 28-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo ngày 29-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m. Từ đêm 29-10, gió giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiều vùng biển có mưa rào. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại nhiều vùng biển hiện có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trước tình hình trên, chiều 28-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 13 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh trên biển. Các địa phương cần thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các địa phương cần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trước gió mạnh trên biển. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trung bộ đã có mưa lớn

Cùng ngày 28-10, mưa vừa, mưa to tiếp diễn tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ cùng ngày tại trạm Bạch Mã (TP Huế) đạt 117,6mm, trạm Bà Nà (TP Đà Nẵng) đạt 130mm…

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo từ chiều tối 28-10 đến hết ngày 29-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng cục bộ có nơi mưa trên 130mm. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP Huế và phía Đông Bắc TP Đà Nẵng có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Chiều tối và đêm 28-10, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tối nay, dự báo TPHCM có mưa dông, triều cường vượt báo động 3 chiều

Tại Nam bộ, mưa dông đang có xu hướng gia tăng trở lại vào chiều 28-10. Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo chiều tối và đêm, nhiều nơi có mưa rào, cục bộ có điểm mưa to đến rất to (bao gồm một số địa bàn thuộc TPHCM). Mưa tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc thành phố và một số khu vực ở trung tâm.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo, chiều 28-10, đỉnh triều tại trạm Phú An đạt 1,7m lúc 19 giờ, trạm Nhà Bè đạt 1,74m lúc 18 giờ và trạm Thủ Dầu Một đạt 1,8m lúc 20 giờ. Các mức này đều vượt báo động 3 tại các trạm tương ứng. Người dân ở khu vực trũng thấp, ven sông cần chủ động ứng phó với triều cao và nguy cơ ngập đường.