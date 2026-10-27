Các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất

Ảnh minh họa.

Đêm qua và sáng nay (27/10), từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 19h ngày 26/10 đến 8h ngày 27/10 có nơi trên 40mm như: Quỳnh Lưu (Nghệ An) 44.6mm, Phúc Trạch (Quảng Trị) 55.6mm, Đề Gi (Gia Lai) 47.2mm

Dự báo từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Bên cạnh đó, sáng đến chiều 27/10, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 29/10, từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ đêm 29/10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Tổng lượng mưa từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp;

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp;

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu;

Chỉ đạo rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra;

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để Nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.