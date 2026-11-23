Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 23/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 64/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ tối 24/11 đến đêm 25/11, từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa từ 80-180mm, cục bộ trên 250mm; đêm 23/11 và ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa từ 10-30mm, riêng vùng núi, trung du cục bộ trên 70mm.

Ngày và đêm 24/11, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa từ 20-40mm, cục bộ trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cùng với đó, từ sáng sớm 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 7, giật cấp 8-9. Từ chiều 24/11, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân và chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Khu vực Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.