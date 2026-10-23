Các tỉnh thành phía Nam tăng liên kết, tạo đầu ra cho hàng hóa

Người tiêu dùng chọn mua mứt đặc sản như mãng cầu, dừa non... tại một gian hàng ở Nhà thi đấu Phú Thọ, chiều 23-10. Ảnh: GIA HÂN

Theo Sở Công thương TPHCM, năm 2025, kinh phí khuyến công thực hiện tại khu vực phía Nam đạt 38,455 tỷ đồng, bằng 50,86% kế hoạch. Trong 9 tháng năm 2026, con số này đạt 34,11 tỷ đồng, tương đương 48,05% kế hoạch năm. Tổng kinh phí khuyến công các tỉnh thành phía Nam được duyệt năm 2026 là 71,056 tỷ đồng.

Để kết nối liên vùng, phát triển kinh tế các địa phương hiệu quả, đại diện các tỉnh thành đề xuất cần đẩy mạnh công tác khuyến công, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chế biến chuyên sâu sau thu hoạch, gia tăng giá trị hàng hóa…

Khách chọn mua sản phẩm OCOP tại Nhà thi đấu Phú Thọ, chiều 23-10. Ảnh: GIA HÂN

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), đề nghị các địa phương sử dụng kinh phí đúng quy định, tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ khuyến công, vốn đối ứng, nghiệm thu, thanh toán và kịp thời điều chỉnh các đề án khuyến công không còn khả thi.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, nâng cao chất lượng tư vấn, xúc tiến thị trường và chủ động xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2027, hướng đến phát triển công nghiệp nông thôn bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị, chiều 23-10. Ảnh: THI HỒNG

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhấn mạnh hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả khuyến công tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Với vai trò là thị trường tiêu thụ lớn, có yêu cầu cao về tiêu chuẩn, chất lượng, TPHCM sẽ tạo điều kiện để hàng hóa địa phương tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng thị trường cả nước.