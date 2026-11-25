Cụ thể, sáng 25/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản số 12384/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi sử dụng phương tiện hỗ trợ di dời tài sản người dân vùng bị ngập nước. Ảnh tư liệu: Phạm Cường/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường ven biển, đặc khu Lý Sơn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với phương châm “chủ động phòng ngừa - dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương, hiệu quả; bảo vệ tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết”. Đặc biệt, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình.

Đối với gió mạnh trên biển, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động theo dõi các bản tin, dự báo và diễn biến để thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, tàu thuyền hoạt động khu vực ven biển, nhất tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cần tuyên truyền người dân nhận biết dấu hiệu dông, lốc, sét, mưa đá; không trú mưa dưới gốc cây to, cột điện, khu vực trống trải hoặc gần các công trình tạm bợ. Thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đối với không khí lạnh, rét, cần rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân và thực hiện các biện pháp phòng, chống rét trong chăn nuôi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo, từ ngày 25 đến ngày 26/11, khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to và có nơi có dông; lượng mưa có khả năng đạt từ 100 - 200mm, có nơi trên 230mm; vùng núi cao của tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa khả năng đạt từ 80 - 150mm, có nơi trên 160mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ, lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc, trong mưa dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Tại thành phố Huế, mực nước sông Hương lên trên báo động 1, ngành chức năng đang điều tiết các hồ chứa ứng phó mưa lớn.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, từ tối 24/11 đến sáng 25/11, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm như: Phú Bài 160mm, Phú Sơn 155mm, Bình Điền 152mm.

Mực nước trên sông Hương tại Kim Long (trung tâm thành phố Huế) đã lên 1,63m, trên báo động 1 là 0,63m. Mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc (phía Bắc thành phố Huế) là 1,15m, dưới báo động 1 là 0,35m.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven sông suối nhỏ thuộc các phường, xã như từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô. Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, đã Lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền, qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 220-700m³/s, trong đó qua tuabin với lưu lượng 180m³/s, thời gian tăng dần lưu lượng từ 10 giờ ngày 25/11.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc để phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du. Các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hồ (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Trước đó, từ 15 giờ ngày 24/11, hồ chứa Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương, cũng đã điều tiết nước về hạ du, với tổng lưu lượng xả từ 380 - 480 m³/s, nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn trong những ngày tới. Các hồ chứa có dung tích nhỏ hơn như: Truồi, Phú Bài 2, Thủy Yên, Khe Ngang, Thọ Sơn, Mỹ Xuyên… cũng đang điều tiết qua tràn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, xã, phường thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Các đơn vị, địa phương ven biển, đầm phá theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du.

Mực nước trên sông Hương, thành phố Huế lên trên báo động 1 là 0,63m trong sáng 25/11/2026. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế dự báo, từ ngày 25 - 27/11, thành phố Huế có tiếp tục mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở thành phố Huế có khả năng còn kéo dài đến hết tháng 11. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền thành phố có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4, giật cấp 5, cấp 6; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7, riêng khu vực cầu Thuận An giật cấp 7-8. Vùng biển ngoài khơi và ven bờ của thành phố chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa nhận định, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

Trước dự báo trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương kiểm tra, đánh giá các vị trí giao thông bị sạt lở, hư hỏng hoặc có nguy cơ mất an toàn. Đơn vị quản lý đường bộ, đơn vị thi công kịp thời khắc phục, bảo đảm giao thông, bổ sung biển báo, đèn cảnh báo và tổ chức cảnh giới tại các vị trí nguy hiểm, nhất là các tuyến đường: Quốc lộ 27C (khu vực đèo Khánh Lê), Quốc lộ 27 3 (khu vực đèo Ngoạn Mục), Tỉnh lộ 9 (Cam An - Khánh Sơn), đường Nguyễn Tất Thành (khu vực đèo Cù Hin)…

Đối với gió mạnh trên biển, UBND các xã, phường, ven biển và đặc khu Trường Sa phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi bản tin cảnh báo để hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển (bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch…) biết để chủ động phòng tránh. Cùng với đó, các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra .

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Duy Quang yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và lưu lượng nước về hồ. Các hồ chứa chủ động vận hành điều tiết bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin, nhận định sớm về khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, lũ trên các sông, suối, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để triển khai phương án ứng phó…