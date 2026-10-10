Các tỉnh, thành ĐBSCL thăm, chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sen Dolta

Ngày 10.10, đoàn công tác của tỉnh Cà Mau đến thăm, tặng quà tại chùa Monivongsa (phường An Xuyên), nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026 của đồng bào Khmer.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều thăm, tặng quà tại chùa Monivongsa. Ảnh: Hồng Nhung

Tại chùa Monivongsa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến trụ trì, các vị trong Ban Hoằng pháp, Ban Quản trị chùa cùng toàn thể chư tăng, phật tử và đồng bào dân tộc Khmer.

Tỉnh Cà Mau ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào Khmer, chư tăng và phật tử trong chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Ông Lê Thanh Triều mong muốn các chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

Thay mặt Ban Quản trị chùa và bà con phật tử, Hòa thượng Thạch Hà cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các cấp chính quyền. Hòa thượng khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách, đồng thời cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng quà chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp Lễ Sen Dolta tại Chùa Dì Quán (xã Ninh Quới); Chùa Ngan Dừa (xã Hồng Dân) và Chùa KosThum (xã Ninh Thạnh Lợi).

Tại các điểm đến, Thiếu tướng Hồ Việt Triều ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và bà con Khmer. Sen Dolta là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer và còn là dịp để các thế hệ tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, tri ân nguồn cội, gắn kết tình thân và cộng đồng.

Đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, chia sẻ, động viên đồng bào; qua đó tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào Khmer với cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tại TP. Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Công Lý cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng chùa Bôrây Sêrâychum và chùa Pôthivone Vongsa (xã Xà Phiên), cùng gia đình ông Ký Hiếu Thanh (xã Đông Phước) nhân dịp Lễ Sen Dolta.

Ông Lê Công Lý ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc, sư sãi, người có uy tín và đồng bào Khmer trong giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ thăm, tặng quà các vị sư sãi Ban Quản trị chùa Wát Pích, xã Lai Hòa, TP. Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Cần Thơ tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc mừng các chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở địa bàn khu vực biên giới.

Tại các điểm đến, Ban Chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ đã thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng tốt đẹp đến các vị sư sãi, Ban quản trị chùa, người có uy tín, cùng bà con phật tử đồng bào Khmer đón lễ trong không khí vui tươi, đầm ấm, an lành, đoàn kết.

Ngôi chùa Watsamrongek, tỉnh Vĩnh Long khoác lên mình một vẻ đẹp cổ kính, vô cùng độc đáo

Tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cũng đến thăm, chúc mừng và tặng quà các gia đình chính sách, chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.

Tại chùa Trốt Cớt (xã Châu Thành), ông Trần Trí Quang gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, chư tăng, cùng đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sen Dolta. Ghi nhận vai trò của các vị chức sắc, người có uy tín trong tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang thăm, tặng quà ông Thạch Hel, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh (cũ). Ảnh: Phương Thảo

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cũng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, gồm nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Huỳnh Phước Long; nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh (cũ) Dương Văn Tần; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh (cũ) Thạch Hel.

Ông Trần Trí Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các gia đình chính sách trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương…