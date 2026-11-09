Các tỉnh phía nam tập trung bảo vệ lúa mùa và lúa đông xuân mới xuống giống

Phun thuốc bảo vệ thực vật phòng, chống sâu bệnh hại lúa. (Ảnh: AgriDrone)

Tính đến nay, cả nước đã gieo sạ được khoảng 1.422.008ha lúa mùa trên tổng số 1.470.880ha kế hoạch (đạt 96,7%). Trong đó, diện tích lúa mùa đã thu hoạch đạt 1.058.568ha, năng suất ước tính 54,0 tạ/ha, sản lượng đạt 5.716.981 tấn.

Cụ thể, tại các tỉnh Đông Nam Bộ, diện tích lúa mùa gieo sạ là 40.171ha, đạt 99,07% kế hoạch. Một số diện tích lúa mùa chuyển qua vụ thu đông đã cho thu hoạch 15.654ha, năng suất ước đạt 53,64 tạ/ha, sản lượng 83.971 tấn.

Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích gieo sạ đạt 162.560ha lúa mùa, đạt 99,71% kế hoạch, tập trung chủ yếu tại An Giang và Cà Mau.

Đối với vụ lúa đông xuân 2026-2027, tính đến nay cả nước đã gieo sạ 147.722ha, chiếm 5,12% diện tích kế hoạch gieo trồng cả nước và bằng 82% so cùng kỳ, tập trung tại Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ đạt 104.923ha, chiếm tỷ lệ 8,62% diện tích kế hoạch, tập trung tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Vùng Đông Nam Bộ gieo sạ 42.799ha, chiếm 13,74% diện tích kế hoạch, bằng 83,79% so cùng kỳ, tập trung tại Tây Ninh.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong tuần trước, tại các tỉnh phía nam, các đối tượng sinh vật gây hại có xu hướng gia tăng trên lúa thu đông, lúa mùa và lúa đông xuân mới xuống giống.

Đáng chú ý, bệnh đạo ôn lá xuất hiện trên 5.594ha (tăng 857ha), bệnh đen lép hạt 3.260ha (tăng 1.252ha), bệnh bạc lá 2.852ha (tăng 921ha), sâu cuốn lá nhỏ 1.620ha (tăng 373ha), rầy nâu 1.102ha (tăng 564ha) và bệnh đạo ôn cổ bông 305ha (tăng 140ha). Chuột gây hại trên 3.019ha. Các đối tượng dịch hại khác phát sinh với mật độ và tỷ lệ hại nhìn chung không cao.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo, trong tuần này tại các tỉnh phía nam, rầy nâu bước vào giai đoạn nở rầy cám, có nguy cơ gia tăng trên lúa đông xuân mới xuống giống. Bệnh đạo ôn lá, bạc lá có khả năng tiếp tục phát sinh, gây hại trên lúa đẻ nhánh đến làm đòng; bệnh đạo ôn cổ bông và đen lép hạt gây hại trên lúa trổ-chín. Chuột tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn làm đòng đến chín.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại gây ra, các địa phương cần đẩy nhanh thu hoạch lúa thu đông đã chín, bảo đảm an toàn trước mưa lớn, triều cường và lũ; chủ động tiêu thoát nước đối với diện tích bị ngập; đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, bạc lá, đen lép hạt; phòng trừ ốc bươu vàng trên lúa mùa và đông xuân mới gieo sạ.

Các địa phương cần bố trí xuống giống đông xuân 2026-2027 tập trung, né rầy, phù hợp lịch thời vụ và nguồn nước, tuyệt đối không gieo sạ trên diện tích chưa bảo đảm điều kiện tiêu thoát nước.