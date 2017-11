Các tỉnh Bắc Bộ đối phó gió mùa đông bắc, rét đậm

Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) vừa có Thông báo số 558/T.Ư PCTT-VP yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ thường xuyên cập nhật diễn biến gió mùa đông bắc, rét đậm, thông tin trên phương tiện để mọi người dân, nhất là ở vùng núi biết, chủ động phòng chống. Tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, vệ sinh chuồng; không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do, đưa về nơi nuôi nhốt có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới 120C; chủ động dự trữ thức ăn chống đói, rét cho gia súc. Phổ biến cho người dân hạn chế không xuống giống khi nhiệt độ dưới 150C đối với diện tích lúa chưa cấy. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng các phương tiện biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo chiều và đêm nay (30-11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc. Ngày 1-12 không khí lạnh sẽ mạnh hơn, ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Từ chiều nay, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ là từ 13-160C, vùng núi 10-130C, vùng núi cao có nơi dưới 100C.

* Từ ngày 1-12, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh. Đặc biệt khu vực huyện Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam), huyện Sông Hinh (Phú Yên) có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp các tỉnh trên, đặc biệt các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và huyện Sông Hinh.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục vào khoảng 6-8 độ vĩ bắc ở khu vực phía nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái-lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

* Để kịp thời giúp các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nhanh chóng khôi phục sản xuất sau bão số 12, những ngày cuối tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử đoàn công tác đến các địa phương trực tiếp nắm bắt tình hình thiệt hại, đánh giá thực tế tại những nơi chịu ảnh hưởng nặng.

* Sau bão số 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Tài chính để thống kê, lập kế hoạch, dự kiến kinh phí hỗ trợ cho từng hộ gia đình bị thiệt hại. Hiện tỉnh có hơn 4.730 khách hàng vay vốn bị thiệt hại do bão, số vốn vay khoảng 646 tỷ đồng.

* Để phòng trừ dịch bệnh sau mưa lũ, khi nước đã cơ bản rút, ngành y tế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tổ chức bơm hóa chất khử trùng, vệ sinh môi trường toàn bộ diện tích bị ngập lụt; tổ chức vệ sinh các giếng khơi bị ngập, bảo đảm nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân; sửa lại những điểm đường bị xói lở, hư hỏng, giúp các hộ dân sửa chữa nhà cửa. Đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình bị thiệt hại nặng.

* Mưa lũ những ngày qua đã làm sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn bờ sông Trà Bồng, với tổng chiều dài hàng nghìn mét, nhiều nơi ăn sâu đến 10-15m, ảnh hưởng đến 240 hộ dân thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). UBND xã Bình Dương đã kiến nghị UBND huyện hỗ trợ vật tư, nhân lực để gia cố đê kè chống sạt lở, khuyến khích người dân trồng tre, cói giữ đất và di dời khi xảy ra nguy cơ sạt lở.

Thiên tai gây thiệt hại ước tính 52 nghìn tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, tổng thiệt hại do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra đối với sản xuất và đời sống của người dân ước tính là 52 nghìn tỷ đồng. Tính riêng cơn bão số 12 và mưa lũ ở khu vực miền trung vừa qua đã gây thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 15 nghìn tỷ đồng. Đến nay, các lực lượng chức năng chuyển 4.400 tấn gạo, 2.470 liều vắc-xin, 160 tấn hóa chất khử trùng đến khu vực để bảo đảm đời sống cho người dân; tiếp nhận và chuyển hàng hóa thiết yếu từ các nước và các tổ chức quốc tế như Nga, Mỹ, Hàn Quốc, ASEAN… đến người dân một cách nhanh nhất.

PV và CTV