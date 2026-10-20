Các thương hiệu trà sữa, bánh ngọt làm gì để hút khách dịp 20/10?

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để các thương hiệu làm mới danh mục sản phẩm, đồng thời tiếp cận nhu cầu quà tặng theo mùa. Năm nay, bên cạnh những thiết kế ngập sắc hoa, thị trường còn xuất hiện nhiều ý tưởng kết hợp đồ uống, bánh ngọt với phụ kiện, thiệp viết tay và những chi tiết tạo bất ngờ. Mỗi bộ quà mang một cách thể hiện riêng, từ ngọt ngào, nữ tính đến khuyến khích người nhận tự do sáng tạo.

The Coffee House, Gong Cha, Katinat phủ sắc hoa lên phụ kiện

Nhân dịp 20/10, The Coffee House giới thiệu Combo Sắc Xinh, gồm một món nước tùy chọn, túi Pouch Bông và Charm Hoa. Sử dụng tông hồng chủ đạo cùng phụ kiện lấy cảm hứng từ hoa, bộ quà hướng đến những khách hàng muốn tìm một món quà nhỏ gọn, có tính ứng dụng để dành tặng phái đẹp.

The Coffee House giới thiệu Combo Sắc Xinh

Trong khi đó, Gong Cha lựa chọn chủ đề “Vạn Hoa”, sử dụng hình ảnh các loài hoa để gợi nhắc những nét tính cách đa dạng của phụ nữ. Hai vật phẩm đi kèm đồ uống là cup-holder và gương cầm tay cùng được trang trí bằng họa tiết hoa. Đặc biệt, chiếc gương Vạn Hoa gửi gắm thông điệp về sự tự tin và nét cuốn hút riêng của mỗi người phụ nữ.

Gong Cha lựa chọn chủ đề “Vạn Hoa”

Katinat cũng góp mặt với bộ sưu tập “Blooming Heart - Tỏa Rực Yêu Thương”. Hình ảnh trái tim và những đóa hoa nở rộ được đưa vào thiết kế quai xách và cover, kết hợp sắc hồng tạo cảm giác ngọt ngào, phù hợp với không khí ngày lễ.

Katinat góp mặt với bộ sưu tập “Blooming Heart - Tỏa Rực Yêu Thương”

Universal Tea, Yi He Tang, May Cha tạo điểm nhấn bằng những set quà riêng

Universal Tea đưa hình ảnh hoa vào bộ sưu tập đai cốc “Vườn Hoa Chong Chóng”, với nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau. Mỗi sắc hoa mang một thông điệp yêu thương, tạo điểm nhấn cho sản phẩm đồ uống. Thương hiệu đồng thời giới thiệu set quà “Chiều”, kết hợp đồ uống, bánh ngọt và phụ kiện nhỏ, mở rộng lựa chọn dành cho khách hàng trong dịp lễ.

Universal Tea đưa hình ảnh hoa vào bộ sưu tập đai cốc “Vườn Hoa Chong Chóng”

Với Yi He Tang, set quà “Bloom in Your Own Way” kết hợp một ly đồ uống thuộc dòng bán chạy với hoa lụa, thiệp viết tay và scrunchie. Điểm nhấn là chiếc ly phiên bản giới hạn, trang trí bằng hiệu ứng MetaShine và tranh vẽ tay. Cách phối hợp nhiều món quà giúp bộ sản phẩm mang dấu ấn riêng, thay vì chỉ tập trung vào đồ uống.

Set quà “Bloom in Your Own Way” của Yi He Tang

May Cha lại lựa chọn hướng tiếp cận thiên về cá nhân hóa với bộ quà “Đan May”, gồm một món đồ uống thuộc danh sách bốn sản phẩm bán chạy, túi đan và voucher. Chiếc túi có thiết kế đơn giản, để người nhận tự trang trí bằng charm, móc khóa hoặc gấu bông theo sở thích. Nhờ đó, món quà không chỉ dừng lại ở sản phẩm hoàn thiện mà còn mở ra cơ hội để người nhận thể hiện phong cách riêng.

Cheese Coffee tạo bất ngờ, Tea Joy gửi gắm thông điệp về bản sắc phụ nữ

Dịp 20/10, Cheese Coffee giới thiệu set quà “Gấu-Bông”, kết hợp trà sữa, hoa tươi và Blind Cup (ly mù) chứa những vật phẩm bí mật. Tên gọi gợi liên tưởng đến hình ảnh gấu bông và những đóa hoa, đồng thời tạo cảm giác gần gũi, đáng yêu.

Điểm đáng chú ý nằm ở yếu tố bất ngờ: người nhận chỉ khám phá được vật phẩm bên trong Blind Cup khi mở quà. Sự kết hợp giữa đồ uống, hoa tươi và món đồ bí mật tạo thêm trải nghiệm cho một set quà vốn được xây dựng từ những sản phẩm quen thuộc.

Cheese Coffee giới thiệu set quà “Gấu-Bông”

Trong khi đó, Tea Joy giới thiệu thông điệp “Nữ - Bản ngã trong cốt cách”, đề cao sự đa dạng trong tính cách và cách mỗi người phụ nữ lựa chọn sống đúng với bản thân. Đi cùng thông điệp là bộ quà “Chạm Hương - Gửi Sắc”, kết hợp hương thơm, sắc màu và những dư vị ngọt ngào, hướng đến nhu cầu tìm kiếm quà tặng trong dịp lễ.

Tea Joy giới thiệu thông điệp “Nữ - Bản ngã trong cốt cách”

Từ bánh ngọt và hoa tươi đến những hộp quà ẩn chứa lời nhắn

Không chỉ các thương hiệu đồ uống, nhiều đơn vị bánh ngọt cũng đầu tư vào hình thức đóng gói và trải nghiệm trao quà.

SOKO giới thiệu Blooming Box, kết hợp bánh Tira-Miss-U vị Original và Strawberry với hoa tươi. Bên cạnh đó, set Dearest Gift gồm hai vị bánh Rondo là Strawberry Cream và Uji Matcha, được trang trí bằng cookie và chocolate với những chi tiết nhỏ xinh.

SOKO ra mắt Blooming Box, set quà kết hợp bánh ngọt và hoa tươi

Cái Lò Nướng mang đến bộ sưu tập “Cheers for Her” với hai lựa chọn Sweetin và SweetBox. Sweetin gồm bánh Tiramisu và Chocolate Dream Cake, có chi tiết phong thư bằng chocolate trên mặt bánh cùng hộp giấy phiên bản đặc biệt. Trong khi đó, SweetBox sử dụng thiết kế hộp thanh trượt, giấu lời nhắn bên trong, biến thao tác mở hộp thành một phần của trải nghiệm tặng quà.

Bakes French Pastry lựa chọn hộp bánh Madeleine gồm chín chiếc bánh hình vỏ sò với ba hương vị: Vanilla with Strawberry Jam, Yuzu with Candied Orange và Earl Grey with Almonds. Sự đa dạng về hương vị giúp hộp quà mang đến trải nghiệm thưởng thức phong phú, phù hợp để tặng bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân.

Độc đáo hơn, Friendship Bakery & Desserts giới thiệu Mystery Box 20/10 lấy cảm hứng từ viên xúc xắc có biểu tượng dấu hỏi. Hộp quà gồm hai tầng, kết hợp một trong bốn dòng bánh Signature của thương hiệu với hoa tươi. Thiết kế không tiết lộ toàn bộ món quà ngay từ đầu, khuyến khích người nhận khám phá từng tầng hộp.

Friendship Bakery & Desserts giới thiệu Mystery Box 20/10

Nhìn chung, các bộ sưu tập 20/10 năm nay cho thấy thương hiệu F&B không chỉ cạnh tranh bằng hương vị hay sản phẩm, mà còn chú trọng cách trình bày và trải nghiệm trao tặng. Từ phụ kiện ngập sắc hoa đến hộp bánh có lời nhắn bí mật, những món đồ quen thuộc được khoác lên diện mạo mới, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng trong mùa lễ tri ân phái đẹp.