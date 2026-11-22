1. Thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối tăng đào thải canxi

Ăn mặn là yếu tố phổ biến làm tăng đào thải canxi qua đường tiểu. Khi nạp nhiều natri từ đồ hộp, thịt nguội, dưa cà muối hay nước chấm mặn, thận tăng cường thải natri ra ngoài và kéo theo một lượng canxi đi cùng.

Nếu thói quen ăn mặn kéo dài, cơ thể phải huy động canxi từ xương để duy trì nồng độ canxi ổn định trong máu, lâu dần làm mật độ xương giảm và tăng nguy cơ loãng xương.

2. Đường tinh luyện và đồ ngọt công nghiệp

Tiêu thụ nhiều bánh kẹo, trà sữa, nước ngọt làm đường huyết dao động nhanh và tăng tiết insulin. Mức insulin tăng cao có thể làm giảm khả năng tái hấp thu canxi tại thận, khiến canxi bị thải ra ngoài nhiều hơn.

Tiêu thụ nhiều bánh kẹo, trà sữa, nước ngọt có thể làm giảm hấp thu canxi. Ảnh minh họa

3. Đồ uống chứa caffeine và tannin ảnh hưởng hấp thu canxi

Nhóm đồ uống chứa caffeine và tannin (cà phê, trà đặc, nước tăng lực) tác động đến khả năng hấp thụ canxi theo hai cách khác nhau:

Giảm hấp thu trong đường tiêu hóa: Chất chát (tannin) trong trà đặc và polyphenol đậm đặc có thể liên kết với canxi trong lòng ruột, tạo phức hợp khó tan khiến cơ thể hấp thu kém hơn nếu uống ngay trong hoặc sát bữa ăn giàu canxi.

Tăng đào thải qua thận: Caffeine trong cà phê, trà đặc và nước tăng lực có tác dụng lợi tiểu nhẹ, làm tăng lượng nước tiểu và thúc đẩy thận đào thải canxi nhanh hơn nếu tiêu thụ nhiều.

4. Nước ngọt có gas và thực phẩm chế biến công nghiệp giàu photpho

Nước ngọt có gas (nhất là loại sẫm màu chứa acid photphoric) cùng nhiều thực phẩm chế biến công nghiệp có phụ gia gốc photphat dễ làm tăng lượng photpho trong cơ thể. Trong khi đó, cơ thể luôn cần duy trì sự cân bằng giữa canxi và photpho.

Khi photpho tăng cao mà lượng canxi ăn vào không đủ cân đối, cơ chế điều hòa nội tiết có thể kích thích giải phóng canxi từ xương để lập lại cân bằng, khiến xương dễ suy yếu theo thời gian.