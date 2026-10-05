Các thủ khoa, á khoa trong kỳ xét tuyển vào Trường Đại học An Giang

Trần Lê Khánh Hà được Trường Đại học An Giang vinh danh thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2026.

Chọn vùng đất mới để trưởng thành

Từ TP. Hồ Chí Minh, em Trần Lê Khánh Hà, sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn, quyết định chọn Trường Đại học An Giang làm nơi gửi gắm những năm tháng sinh viên. Theo Khánh Hà, sống trong môi trường có đủ điều kiện đôi khi khiến những trải nghiệm tuổi trẻ thiếu đi thử thách.

Muốn tự lập, trải nghiệm cuộc sống, tự quyết định tương lai và thử sức ở vùng đất mới trở thành động lực để em chọn An Giang làm nơi học tập. Quyết định của Khánh Hà nhận được sự ủng hộ của gia đình. Ba mẹ của Khánh Hà vốn yêu nghề giáo, đồng thời tin tưởng vào lựa chọn và sự chuẩn bị của con cho chặng đường phía trước.

Những ngày đầu xa nhà, Khánh Hà không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sự tận tình của thầy cô, bạn bè và môi trường ký túc xá thân thiện giúp em nhanh chóng hòa nhập. Với phương thức xét tuyển tổng hợp dựa trên điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm cộng, Khánh Hà đạt 97,12/100 điểm, trở thành thủ khoa toàn trường.

Đón nhận tin vui, Khánh Hà bất ngờ và hạnh phúc. Với phần thưởng 12 triệu đồng từ trường, 10 triệu đồng từ đơn vị tài trợ cùng các suất học bổng ngoại ngữ, tin học, Hà dự định đầu tư cho hành trình học tập lâu dài. Trước mắt, em học tiếng Trung để mở rộng khả năng giao tiếp, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho mục tiêu du học ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ.

Hồ Ngọc Yến Oanh (thứ hai, từ trái qua) và Nguyễn Quốc Anh Hào (thứ ba, từ trái qua) nhận học bổng á khoa 1 và á khoa 2 của Trường Đại học An Giang.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Chọn Trường Đại học An Giang là nơi học tập, em Hồ Ngọc Yến Oanh, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, mang theo niềm tự hào và tình yêu nghề giáo được vun đắp qua nhiều thế hệ. Lớn lên tại phường Long Xuyên trong gia đình có ba thế hệ làm nghề giáo, từ nhỏ Yến Oanh được truyền cảm hứng học tập từ bà, mẹ và những thầy, cô đi trước. Có thế mạnh về ngoại ngữ, em tự tin chọn ngành sư phạm tiếng Anh, tiếp nối truyền thống gia đình và định hướng con đường nghề nghiệp cho tương lai.

Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, Yến Oanh đạt danh hiệu á khoa 1, với 95,45/100 điểm, theo phương thức xét tuyển tổng hợp từ kết quả học tập THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả đánh giá năng lực và điểm quy đổi. Nhận thông báo trúng tuyển á khoa 1 khi đang tham gia tuần sinh hoạt công dân tại trường, Yến Oanh vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Thành tích này là kết quả của những nỗ lực bền bỉ cùng nhiều năm duy trì thành tích học sinh giỏi trong thời gian học THPT.

Nhận các suất học bổng từ trường và các đơn vị tài trợ, Yến Oanh lên kế hoạch học ngoại ngữ (tiếng Trung, tiếng Nhật) và các bậc học cao hơn sau này. Chia sẻ về bí quyết học tốt ngoại ngữ, Yến Oanh nói: “Em xem phim, đọc sách, giao tiếp thực tế và gắn từ vựng vào đời sống hằng ngày”. Năng động, tích cực tham gia các hoạt động nhóm, Yến Oanh khẳng định bản lĩnh của một á khoa luôn sẵn sàng làm phong phú trải nghiệm thời sinh viên.

Nguyễn Quốc Anh Hào và bí quyết học giỏi tiếng Anh

Từng nuôi ước mơ làm kỹ sư cơ khí hay điện nước từ những món đồ chơi tự chế thời thơ ấu, bước ngoặt cấp hai đưa á khoa 2 Nguyễn Quốc Anh Hào, sinh viên lớp DH27AV, sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học An Giang đến với một ngã rẽ mới khi em nhận ra niềm đam mê mãnh liệt với ngoại ngữ. Với tinh thần tự học, Anh Hào chinh phục mức điểm xét tuyển 95,44/100 điểm, đồng thời sở hữu chứng chỉ quốc tế IELTS 7.0 đầy ấn tượng.

Chia sẻ về hành trình biến tiếng Anh thành người bạn đồng hành, Hào bật mí phương pháp học tập thực tế nhưng hiệu quả cao. Bên cạnh việc bám sát giáo trình trên lớp, Hào tận dụng các nguồn tài nguyên miễn phí trên internet như YouTube hay ứng dụng luyện thi Duolingo... Bí quyết của em là viết từ vựng lên các mảnh giấy, dán lên đồ vật quanh nhà và gọi tên chúng mỗi ngày để ghi nhớ.

Dù hoàn thành các kỳ thi quan trọng, Hào giữ nguyên tắc mỗi ngày đều đặn làm các dạng đề từ cấp THPT đến IELTS. Em chú trọng phát triển đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để trau dồi tư duy ngôn ngữ. Hào tận dụng mọi không gian xung quanh để luyện tập phản xạ, từ việc trò chuyện với người nước ngoài khi đi dạo tại các khu du lịch, đến việc mạnh dạn giao tiếp cùng giáo viên người nước ngoài tại trường đại học, giúp em rèn luyện sự tự tin, ứng biến linh hoạt.