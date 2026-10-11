Các thị trấn Hàn Quốc cạnh tranh xây nhà tù để cứu kinh tế khi dân số giảm

Các huyện Cheongsong và Yeongdeok thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Jecheon và huyện Boeun thuộc tỉnh Bắc Chungcheong nằm trong số những địa phương tham gia cuộc đua này.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, chính phủ đang tìm địa điểm xây dựng 4 cơ sở cải huấn mới nhằm giải quyết tình trạng quá tải nhà tù và cơ sở hạ tầng xuống cấp. Mỗi cơ sở có sức chứa 1.000 tù nhân, dự kiến tuyển dụng 250 nhân viên thường trực và cần diện tích đất tối thiểu 192.000m².

Tổng chi phí xây dựng 4 cơ sở ước tính 967,6 tỉ won (khoảng 680 triệu USD). Các dự án được triển khai theo hình thức xây dựng, chuyển giao và cho thuê, theo đó doanh nghiệp tư nhân xây dựng công trình, chuyển giao quyền sở hữu cho chính phủ và nhận tiền thuê từ việc khai thác công trình.

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Cạnh tranh giành dự án

Cheongsong đang tận dụng kinh nghiệm nhiều thập kỷ tiếp nhận các cơ sở cải huấn để vận động giành thêm dự án. Huyện hiện có 4 cơ sở, gồm các trại giam số 1, 2 và 3 tỉnh Bắc Gyeongsang cùng Trại giam đào tạo nghề Bắc Gyeongsang, thuộc nhóm địa phương tập trung nhiều cơ sở cải huấn nhất cả nước.

Chính quyền huyện kỳ vọng hoàn thiện mô hình mà họ gọi là “thị trấn cải huấn”, dựa trên hơn 40 năm kinh nghiệm chung sống với các cơ sở giam giữ và sự chấp nhận của người dân địa phương.

Ngày 23.9, Hội đồng huyện Cheongsong, đại diện các thôn thuộc xã Jinbo và người dân đã tổ chức chiến dịch vận động nhằm ủng hộ kế hoạch xây dựng thêm cơ sở cải huấn.

“Cheongsong có đầy đủ các điều kiện cần thiết, bao gồm cả diện tích đất chưa sử dụng trong khuôn viên các cơ sở giam giữ hiện có, riêng diện tích này đã vượt xa yêu cầu 190.000m² của Bộ Tư pháp”, Thị trưởng huyện Cheongsong Yoon Kyung-hee cho biết. Bà khẳng định địa phương sẽ dựa vào kinh nghiệm tích lũy trong hơn 40 năm và sự ủng hộ của người dân để giành được dự án.

Huyện Yeongdeok lân cận cũng tham gia cuộc đua với kỳ vọng thúc đẩy phát triển cân bằng và tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cộng đồng từ ngày 21.9 đến 1.10, chính quyền huyện ghi nhận 4 ngôi làng bày tỏ sự quan tâm. Yeongdeok dự kiến lựa chọn địa điểm dựa trên các tiêu chí như mức độ phù hợp của khu đất và khả năng tiếp cận, đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí bổ sung trong vài năm cho cộng đồng được lựa chọn.

“Chúng tôi sẽ tiến hành một cách thận trọng, có tính đến đánh giá của ủy ban tuyển chọn nội bộ, điều kiện địa phương và sự phát triển cân bằng giữa phía bắc và phía nam Yeongdeok”, Thị trưởng huyện Cho Joo-hong cho biết.

Tại Jecheon, ngày 30.9, ủy ban lựa chọn địa điểm đã chọn làng Dohwa 1-ri thuộc thị trấn Songhak cùng các khu dân cư Sangok 1 và Sangok 2 tại Hwasan-dong vào vòng cuối, trong số 16 cộng đồng đăng ký. Một cuộc khảo sát dư luận hồi tháng 8 cho thấy 61,7% cư dân thành phố ủng hộ dự án.

“Chúng tôi sẽ tiến hành quy trình đấu thầu một cách minh bạch và công bằng”, Thị trưởng Jecheon, ông Lee Sang-cheon, cho biết.

Trong khi đó, huyện Boeun đã nhận hồ sơ đăng ký từ 16 ngôi làng và lựa chọn 3 địa điểm vào vòng cuối. Chính quyền huyện đang vận động người dân ký tên ủng hộ đến hết ngày 30.10, đồng thời dự kiến hỗ trợ 1 tỷ won từ ngân sách nhà nước cho ngôi làng được chọn để xây dựng cơ sở.

Kỳ vọng tạo động lực kinh tế

Trước đây, các dự án xây dựng nhà tù thường vấp phải sự phản đối của người dân do lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương và làm giảm giá trị bất động sản. Điều này khiến việc tìm kiếm địa điểm xây dựng các cơ sở mới gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dân số suy giảm, một số địa phương kỳ vọng nhà tù có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Việc nhân viên trại giam cùng gia đình chuyển đến sinh sống có thể bổ sung cư dân thường trú, trong khi hoạt động thăm nuôi tạo thêm chi tiêu cho các dịch vụ địa phương. Các cơ sở này cũng có thể thúc đẩy tiêu thụ nông sản và hàng hóa sản xuất tại chỗ.

“Tác động kinh tế của việc xây dựng một cơ sở giam giữ ước tính vào khoảng 800 tỉ won”, Thị trưởng huyện Boeun Choi Jae-hyeong cho biết.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc dự kiến trang bị cho các cơ sở mới công nghệ phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống giám sát thông minh và hệ thống kiểm soát ra vào hiện đại.

Một số hạng mục như bãi đỗ xe, cơ sở thể thao và công viên sẽ được mở cửa cho người dân địa phương. Bộ cũng có kế hoạch tăng cường tuyển dụng lao động tại chỗ và mua hàng hóa sản xuất trong nước.