Các thí sinh hội ngộ tại Gala ‘Tài tử phương Nam’ năm 2026

Trong giờ phát sóng trực tiếp chương trình “Tài tử phương Nam”. Ảnh: HT

Sau hơn 1 năm tranh tài sôi nổi và gay cấn của các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Ban tổ chức đã chọn được các tài tử cùng bước vào vòng chung kết, gồm: Huỳnh Thị Ngọc Quí (Đồng Nai), Dương Thanh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Văn Hùng (Tây Ninh), Trương Minh Hai (Cần Thơ), Ngô Thị Lan (Cà Mau), Bùi Minh Triện (Tây Ninh), Châu Thị Dự (Vĩnh Long), Lý Quốc Nam (Tây Ninh), Trần Quốc Khải (Cà Mau), Hồ Trung An (Cần Thơ), Vi Văn Tùng (Tây Ninh).

Toàn bộ 11 tài tử này sẽ cùng thể hiện giọng ca của mình qua 7 tiết mục song ca và đơn ca trên sân khấu của Gala “Tài tử phương Nam” năm 2026. Hiện tại, các tài tử đang chuẩn bị tập dượt những tiết mục dự thi để cùng hội ngộ tại đêm Gala “Tài tử phương Nam” được tổ chức vào lúc 20h thứ Năm, ngày 24-9-2026 tại Nhà hát Truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Công tác chuẩn bị trước giờ lên sóng “Tài tử phương Nam”. Ảnh: HT

Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các kênh ĐNNRTV2, Cần Thơ 2 và sóng FM tần số 97,5MHz và 89,4MHz của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, cùng sóng FM tần số 89,6MHz của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Chương trình còn có sự góp mặt của các vị giám khảo uy tín: Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai; Nghệ sĩ Nhân dân Phượng Loan; soạn giả Lâm Hữu Tặng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu tỉnh Cà Mau; cùng sự hỗ trợ của các nghệ sĩ, nhạc công: guitar phím lõm Lưu Văn Thanh, đờn sến Huỳnh Quốc Toàn, đờn tranh Huỳnh Quốc Truyền, đờn bầu Bùi Ngọc Ấn.

Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ và những người yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử gặp gỡ, giao lưu, góp phần lan tỏa giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống phương Nam.