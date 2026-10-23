Các thế hệ diễn viên nghẹn lòng khi hay tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đi xa

Là anh, là chú, là ba, là thầy…

Ngay sau khi được tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời vào chiều 22-10, đông đảo các thế hệ nhà làm phim Việt đã chia sẻ nhiều cảm xúc về người đạo diễn tài hoa.

Bức ảnh được diễn viên Hùng Thuận chia sẻ trên trang cá nhân cùng bài viết xúc động về đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Ảnh: FBNV

Chú ơi… đã hơn 30 năm rồi! - diễn viên Hùng Thuận, người đảm nhận vai bé An trong bộ phim kinh điển Đất phương Nam viết những dòng đầy cảm xúc trên trang cá nhân.

“Mới đó mà đã hơn 30 năm, kể từ ngày chú trao cho con vai diễn đầu đời. Một vai diễn đã trở thành dấu mốc của cả một cuộc đời, một sự nghiệp mà chú đã mở ra cho con, để rồi theo con đến tận ngày hôm nay. Hơn 30 năm qua, người ta vẫn gọi con là An. Cậu bé An ngày ấy giờ đã trưởng thành. Những khán giả năm xưa cũng đã già đi. Chỉ có tình yêu thương mà mọi người dành cho bộ phim, dành cho nhân vật An vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu”.

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp viết: “Em mến chào thầy! Biết ơn vì những điều đẹp đẽ mà thầy để lại. Trong vài khoảnh khắc khó khăn của đời sống, những “hạt giống” mà thầy gieo đã nâng đỡ em rất nhiều!”.

Trong những dòng viết đầy xúc động, đạo diễn Nguyễn Minh Cao - em trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn gọi ông là “người anh, người thầy, người cha”. Đạo diễn Minh Cao nhớ lại, giai đoạn khó khăn khi ba mẹ không còn, chính người anh của mình thay ba mẹ làm đủ công việc từ bán vé số, bán mía, chạy ba gác, bán bánh mì, chụp hình dạo… để nuôi cả gia đình. Và cũng chính đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cũng là người truyền nghề làm phim cho cả nhà, từ các em đến các con, cháu.

Mỗi thước phim, một ký ức

Trong gia tài điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, số lượng tác phẩm không nhiều. Tuy nhiên, mỗi tác phẩm lại mang màu sắc và dấu ấn khác nhau.

Tuổi thơ dữ dội, tác phẩm đầu tay được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán. Phim là câu chuyện có thật của những "Vệ út" tham gia kháng chiến chống Pháp từ những ngày đầu ở Huế với chuỗi chiến công đầy ắp được tạo nên bằng máu xương và nước mắt.

Đến Đất phương Nam (dựa trên tiểu thuyết Đất rừng phương Nam - nhà văn Đoàn Giỏi), phim ghi dấu ấn khi khắc họa đời sống miền Tây với thiên nhiên trù phú, đậm sắc màu văn hóa và tính cách hào sảng, phóng khoáng, nghĩa tình của con người nơi đây. Đặc biệt, với loạt ca khúc trong phim: Bài ca đất phương Nam, Chú bé đi tìm cha... đã vượt qua ranh giới một tác phẩm điện ảnh để có đời sống riêng, hiện vẫn được khán giả rất yêu thích.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn từng đảm nhận vai trò Giám đốc nghệ thuật tại Liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF 2024). Ảnh: HIFF

Trong khi đó, trong lần trở lại với màn ảnh rộng vào năm 2008 với Trăng nơi đáy giếng (chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai) đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn lại mang đến một màu sắc rất Huế.

Phim có tiết tấu chậm, đẹp và đượm buồn trong từng khung hình, cho thấy sự tỉ mỉ, kì công của ê-kíp khi tái hiện được không gian văn hóa Huế đậm đặc, như một nhân vật kể chuyện của bộ phim.

Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn còn thực hiện một số bộ phim truyện video: Hiệp sĩ cuối cùng, Cảnh sát hình sự, Nước mắt giang hồ…

Linh cữu đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn được quàn tại số 38, đường Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM). Lễ nhập quan lúc 9 giờ ngày 23-10. Lễ động quan lúc 5 giờ 30 ngày 26-10, hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.